İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB yurt sonucu sorgulama sayfası

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

İBB yurtlarının ücretleri, sabah kahvaltı ve akşam yemeği de dahil olmak üzere 2850 TL'dir. Yurtlara hafta içi giriş çıkışlar saat 06:00 ile 00:00, hafta sonu ise 06:00-01:00 arasında oluyor.

