İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB yurt sonucu sorgulama sayfası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtları için başvurular 1 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Öğrencilerin merakla 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarını bekliyor.
İBB YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB yurt başvuruları 25 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alındı. Sonuçlar ise 8-12 Eylül haftası içinde açıklanıyor olacak. Geçtiğimiz yıl da başvurular 16-19 Ağustos tarihlerinde alınmış ve sonuçlar da 28 Ağustos günü erişime açılmıştı.
İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?
İBB yurtlarının ücretleri, sabah kahvaltı ve akşam yemeği de dahil olmak üzere 2850 TL'dir. Yurtlara hafta içi giriş çıkışlar saat 06:00 ile 00:00, hafta sonu ise 06:00-01:00 arasında oluyor.
İBB Yurt Kayıtları İçin Gerekli Belgeler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri için hazırlaması gereken belgeler şunlardır:
T.C. Kimlik Fotokopisi
2 Adet Vesikalık Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.
Öğrenci Belgesi
YKS Yerleştirme Belgesi
Transkript
Tarihçeli Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: Anne veya baba adına alınmış olmalıdır.
Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği: E-Devlet üzerinden barkodlu, anne ve babayı gösteren belge.
Adli Sicil/Arşiv Kaydı
Kişisel Sağlık Beyan Formu: E-Devlet üzerinden alınır.
Veli Gelir Durum Belgesi: E-Devlet üzerinden anne ve babaya ait son 6 aya ait gelir belgeleri.
Beyana Bağlı İstenen Belgeler:
Aşağıdaki durumlar için beyan eden öğrencilerden ilgili belgeler de istenecektir:
Devlet himayesinde yaşadığınızı gösterir ilgili kurum belgesi.
Mahkeme Uzaklaştırma Kararı (varsa).
Lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamladığını gösterir ilgili kurum belgesi.
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde tamamladığını gösterir belge.
Milli Sporcu Belgesi.
Engelli raporu.
Şehit Yakını veya Gazi çocuğu olduğunu gösterir belge.