Devlet kadrolarında çalışmak isteyenler Eylül ayında KPSS sınavına girdiler. Heyecanla beklenen KPSS lisans sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar gözlerini tercih kılavuzu ve tercih robotuna çevirdi.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? *

KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? *

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM’nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.

KPSS TERCİH ROBOTU VAR MI? *

KPSS Tercih Rehberi’nde “Kuruma ait sistemlerde yapılan planlı bakım çalışması dolayısıyla bu hizmet geçici olarak kullanıma kapatılmıştır.” ibaresi yer alıyor.

KPSS tercih rehberi açıldığı zaman aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI AÇIKLANDI *

ÖSYM, 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavlarına katılan adayların cevap kağıtlarını ve sınava katılanların verdiği cevapları erişime açtı.

ÖSYM’nin KPSS cevap kağıtları açıklaması şu şekilde;

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2020 tarihinde saat 13.30’dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.