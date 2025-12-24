KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM KPSS merkezi atama sonuçlarında

ÖSYM’nin KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme takvimi, tercihlerin sona ereceği 25 Aralık 2025 tarihinden itibaren adaylar için heyecan dolu bir bekleyişe dönüşecek. Sizin de belirttiğiniz gibi, ÖSYM’nin son yıllardaki performans grafiği incelendiğinde, merkezi atama sonuçlarını açıklama süresinin oldukça kısaldığı ve genellikle 7 ila 10 gün içinde tamamlandığı görülmektedir.

Geçmiş yıllardaki örneklere bakıldığında; 2024 yılı Temmuz atamalarında tercihlerin bitişinden yaklaşık bir hafta sonra sonuçların ilan edilmiş olması, 2026 yılının ilk günleri için güçlü bir referans oluşturuyor. Bu doğrultuda, 25 Aralık’ta tamamlanacak olan sürecin ardından yerleştirme sonuçlarının 2 Ocak 2026 Cuma günü veya en geç Ocak ayının ilk haftası içinde açıklanması kuvvetle muhtemeldir.