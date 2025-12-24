KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM KPSS merkezi atama sonuçlarında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme süreci, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için yılın en kritik dönemlerinden biri haline gelmiş durumdadır.
1 KPSS 2025/2 tercihleri sona eriyor
8 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve tercih listelerinin oluşturulduğu bu yoğun süreç, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.59’da resmen sona erecektir. Tercih süresinin tamamlanmasına artık sayılı saatler kalmışken, adayların ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bildirimlerini yapmaları ve tercihlerin geçerli sayılabilmesi için belirlenen 130 TL'lik yerleştirme ücretini en geç 26 Aralık 2025 tarihine kadar yatırmaları büyük önem arz etmektedir
2 KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme takvimi, tercihlerin sona ereceği 25 Aralık 2025 tarihinden itibaren adaylar için heyecan dolu bir bekleyişe dönüşecek. Sizin de belirttiğiniz gibi, ÖSYM’nin son yıllardaki performans grafiği incelendiğinde, merkezi atama sonuçlarını açıklama süresinin oldukça kısaldığı ve genellikle 7 ila 10 gün içinde tamamlandığı görülmektedir.
Geçmiş yıllardaki örneklere bakıldığında; 2024 yılı Temmuz atamalarında tercihlerin bitişinden yaklaşık bir hafta sonra sonuçların ilan edilmiş olması, 2026 yılının ilk günleri için güçlü bir referans oluşturuyor. Bu doğrultuda, 25 Aralık’ta tamamlanacak olan sürecin ardından yerleştirme sonuçlarının 2 Ocak 2026 Cuma günü veya en geç Ocak ayının ilk haftası içinde açıklanması kuvvetle muhtemeldir.