Enerjide offshore atılımına hazırlanıyor

Hareket; 68 yıllık sektör tecrübesiyle ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği, proje taşımacılığı, yenilenebilir enerji anahtar teslim çözümleri, vinç ve ekipman kiralama, ağır yüklerin montaj ve yerine yerleştirme hizmetlerini uluslararası ölçekte sunuyor. Genel merkezi İstanbul’da olan şirket; Avrupa’da 17, Ortadoğu’da dört, Orta Asya’da dört ve Afrika’da sekiz olmak üzere üç kıtadan 33 ülkede toplam 13 ofisle faaliyet gösteriyor.
Ekonomist’in 15 - 28 Şubat 2026 tarihli sayısından
23 Mayıs 2024’ten bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören ve 2023’te 2,3 milyar TL olan satış gelirini 2024’te 3,5 milyar TL’ye yükselten Hareket, 2025’in dokuz ayında ise 3,8 milyar TL ile 2024 yılı satış gelirini geçti. Şirket, 2024’teki 91,5 milyon TL net zarardan 2025’in dokuz ayında 176 milyon TL net kâra da döndü.
105 milyon dolarlık iş hacmi
Hareket, 2025’teki 132 milyon dolarlık ekipman yatırımıyla operasyonel kapasitesini yüzde 50 artırdı. 2025’in yeni projelerin yanı sıra mühendislik kapasitesini, ekipman gücünü ve global arenadaki etkinliklerini artırdıkları ‘stratejik bir dönem’ olduğunu söyleyen Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, Katar Gaz’dan Adnoc’a, Nordex’ten SOCAR’a kadar önemli iş ortaklarıyla imzaladıkları yeni sözleşmelerle 105 milyon dolarlık (4,5 milyar TL) iş hacmi oluşturdukları bilgisini veriyor.
İlk üçü hedefliyor
Enerji, petrol ve gaz, LNG, altyapı ve mega endüstriyel projelerde üstlendiği rollerle Hareket, Ortadoğu ve Afrika (MEA) bölgesini global büyüme yolculuğunun ana merkezlerinden biri haline getirdi. Dubai ise şirketin MEA’daki projelerini yönettiği ana iş geliştirme ve operasyon merkezi konumunda. Abdullah Altunkum, Dubai’de ve Katar’da toplam 50 bin metrekarelik operasyon alanları, 10 milyon Euro’luk iki büyük ‘barge’ yatırımı ve 278 kişilik kadroyla kalıcı ve güçlü bir yapı kurduklarına işaret ediyor. Hareket’in MEA’daki 2026 hedefleri; Suudi Arabistan’da güçlü bir operasyon merkezi kurmak, Afrika enerji projelerinde kapasitesini genişletmek ve offshore projelerde penetrasyonunu artırmak. Abdullah Altunkum, “Amacımız, terzi usulü proje yönetimiyle MEA bölgesinde ‘ilk akla gelen marka’ ve yük mühendisliğinde global ölçekte tercih edilen ilk üç çözüm ortağından biri olmak” diyor.
2030 rotasında ABD var
Hareket, iki yılda yurt dışı gelirlerin toplam gelirler içindeki payını yüzde 50’den yüzde 65’e yükseltti. Burada MEA bölgesi ise yaklaşık yüzde 25-30 paya sahip. Abdullah Altunkum, 2026 yılı sonunda bu oranı yüzde 30’un üzerine, sonraki yıllarda yüzde 50’lere çıkarmayı planladıklarının altını çiziyor. 2030’da gelirlerinin yüzde 70’ini yurt dışından elde etmeyi hedefleyen Hareket’in rotasında ise Asya-Pasifik’te büyümek ve ABD’ye açılmak var.
“Marin hizmetleriyle global hedeflerimizi büyütüyoruz”
“Devreye aldığımız ‘Marin Hizmetleri’ bölümümüzle üç kıtada petrol, gaz ve yenilenebilir enerji projelerinde daha etkin, esnek ve entegre çözümler sunacak ; offshore ve liman projelerinde daha güçlü bir oyuncu olacağız. Özellikle deniz üstü rüzgâr enerjisi projelerinde Türkiye’den Avrasya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada Hareket’in adını daha fazla duyuracağız.”