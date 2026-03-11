İçişleri Bakanı Çiftçi’den APP plaka uyarısı: Tarih verdi, ağır ceza uygulanacak

APP plaka kullandığı tespit edilen araç sahiplerine ya da bu plakayı araca takan kişilere 140 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süre boyunca trafikten men ediliyor.

Ayrıca, hapis cezası da uygulanacağı gibi, fiilin tekrarlanması durumunda cezalar kademeli olarak arttırılıyor.