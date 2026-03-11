İçişleri Bakanı Çiftçi’den APP plaka uyarısı: Tarih verdi, ağır ceza uygulanacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiftçi, son günlerde kamuoyunun gündeminde olan 'APP plaka' konusuna değindi.
Plaka değişimi için vatandaşlara 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre verdiklerini hatırlatan Bakan Çiftçi, uygulanan cezaların da silineceğini kaydetti.
APP plaka konusu yeniden gündeme gelirken, konuyla ilgili gelişmeler merak ediliyor. Peki, APP plaka nedir? APP plaka neden yasaklandı? APP plaka kullanmanın cezası ne kadar oldu?
1 Trafikte hangi plakalar geçerli?
Bakan Çiftçi, hangi plakaların geçerli olduğuna dair şu açıklamayı yaptı:
"APP plakalarla ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz, onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onları geçerli kabul ediyoruz, onlara herhangi bir cezai işlem de uygulamayacağız. Yalnız vatandaş TŞOF'ten plakayı aldıktan sonra eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapmışsa bunun 4 bin lira para cezası var."
2 "Sahte plakalarla ilgili herhangi bir esnetme yok"
Sahte plakalarla ilgili düzenlemenin yürürlükte olduğuna vurgu yapan Bakan Çiftçi, konuyla ilgili herhangi bir esnetmenin söz konusu olmadığını vurguladı:
"Bunun dışında yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakaların da bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Biz onlara sahte plakalar diyoruz. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında... Bu, şu anda yürürlükte. Onunla ilgili sadece işin plaka tarafı değil, güvenlik tarafı var, terörle mücadele boyutu var, uyuşturucuda, düzensiz göçte kullanılması var. Yani işin bir kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte, onunla ilgili herhangi bir esnetme yok."
3 1 Nisan'a kadar süre verildi
Vatandaşlara 1 Nisan'a kadar süre verildiğinin altını çizen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulanan cezaların da silineceğini kaydetti:
"Oynanan, değiştirilen plakalarla ilgili vatandaşımıza 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar genelde rehberlik yapacağız, herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz."
4 Arabada multimedya kullanımı yasak mı?
Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında araçlarda büyük ekranlı multimedya sistemleri bulunduranlara 21 bin TL’ye varan para cezası uygulanabilecek. Ayrıca aracın trafikten men edilmesi de söz konusu olacak.
Konuya dair açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, araçlardaki multimedya sistemleriyle ilgili de çalışma yaptıklarını da kaydetti.
5 APP Plaka nedir?
"APP" (Avrupa Press Plaka) standart dışı plakalar olarak tanımlanıyor. APP plaka, standart plaka formatının dışında farklı yazı karakterleri ve tasarım unsurları kullanılarak hazırlanan plaka türüdür. Araç sahipleri bu plakaları genellikle araçlarına farklı bir görünüm kazandırmak amacıyla tercih ediyor.
6 APP Plaka cezası ne kadar?
APP plaka kullandığı tespit edilen araç sahiplerine ya da bu plakayı araca takan kişilere 140 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süre boyunca trafikten men ediliyor.
Ayrıca, hapis cezası da uygulanacağı gibi, fiilin tekrarlanması durumunda cezalar kademeli olarak arttırılıyor.
7 APP Plaka neden yasaklandı?
APP plaka kullanımına yönelik düzenlemenin trafik güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla yapıldığı belirtildi.
Yazı karakterlerinin kalın olması ve harf ile rakamların birbirine çok yakın yerleştirilmesi nedeniyle APP plakalar, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) tarafından okunurken hatalara yol açabiliyor.