KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler KPSS 2025/2 branş dağılımında

Memur adaylarının merkezi atama tercihleri için bekleyişi sürerken, KPSS-2025/2 tercih robotu henüz açılmamıştır. Tercihlerin başlaması için öncelikle ÖSYM tarafından resmi tercih kılavuzunun yayımlanması gerekmektedir. Bu kılavuz ile birlikte, çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere adaylardan tercihler alınmaya başlanacaktır.

Beklenen Tercih Takvimi

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz resmi olarak ilan edilmemiştir. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler güçlü bir referans oluşturmaktadır:

Geçmiş Yıl Takvimi: Geçtiğimiz sene (KPSS-2024/2), Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Bu Yılki Beklenti: Bu emsal dikkate alındığında, 2025/2 Merkezi Atama tercihlerinin de benzer şekilde Aralık ayının ortası ile sonu arasında (muhtemelen 19-26 Aralık 2025 tarihleri civarında) başlatılması güçlü bir ihtimal olarak beklenmektedir.

Adayların, tercihlerin başlaması ve kılavuzun yayımlanması ile ilgili kesin bilgileri almak için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.