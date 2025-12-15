KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler KPSS 2025/2 branş dağılımında

Kamu personeli adaylarının en önemli gündem maddesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecek olan KPSS-2025/2 Merkezi Atama Tercihleri. Yüz binlerce adayın memur olma umudu taşıdığı bu süreçte, tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağına dair tarih arayışı yoğunlaşmış durumda.
Memur adaylarının merkezi atama tercihleri için bekleyişi sürerken, KPSS-2025/2 tercih robotu henüz açılmamıştır. Tercihlerin başlaması için öncelikle ÖSYM tarafından resmi tercih kılavuzunun yayımlanması gerekmektedir. Bu kılavuz ile birlikte, çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere adaylardan tercihler alınmaya başlanacaktır.
Beklenen Tercih Takvimi
KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz resmi olarak ilan edilmemiştir. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler güçlü bir referans oluşturmaktadır:
Geçmiş Yıl Takvimi: Geçtiğimiz sene (KPSS-2024/2), Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
Bu Yılki Beklenti: Bu emsal dikkate alındığında, 2025/2 Merkezi Atama tercihlerinin de benzer şekilde Aralık ayının ortası ile sonu arasında (muhtemelen 19-26 Aralık 2025 tarihleri civarında) başlatılması güçlü bir ihtimal olarak beklenmektedir.
Adayların, tercihlerin başlaması ve kılavuzun yayımlanması ile ilgili kesin bilgileri almak için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
KPSS-2025/2 Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?
KPSS-2025/2 merkezi atama tercih işlemlerine ilişkin kesin takvim ve kılavuzun yayınlanması beklenirken, tercih işlemlerinin gerçekleştirileceği yöntem ve platform bellidir:
Tercih İşlemi Yöntemi
Tercih işlemleri, tamamen elektronik ortamda ve bireysel olarak yapılacaktır.
|İşlem Detayı
|Açıklama
|Giriş Adresi
|ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS): https://ais.osym.gov.tr
|Giriş Bilgileri
|T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi
|Yöntem
|Online ve Bireysel Başvuru
Adayların, tercih işlemlerine başlamadan önce mutlaka ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kılavuz, tercih edilebilecek kadrolar, mezuniyet şartları, puan türleri ve tercihlerin nasıl yapılacağına dair tüm kritik bilgileri içermektedir.