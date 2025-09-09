KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS Alan Bilgisi Sınavı Nedir?

KPSS Alan Bilgisi sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, müfettiş, denetçi, uzman yardımcısı ve mühendis gibi A Grubu kadrolara atanmak isteyen adayların girdiği bir sınavdır. Bu sınav, lisans mezunlarının kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla düzenlenir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarından farklı olarak, Alan Bilgisi sınavı adayların mezun oldukları veya hedefledikleri mesleğe yönelik özel bilgi birikimini değerlendirir.

Hangi Alanları Kapsar?

Sınav, adayların seçimine göre farklı oturumlarda yapılır ve genellikle iki güne yayılır. Sınavın kapsadığı temel alanlar şunlardır:

Hukuk

İktisat

Maliye

İşletme

Muhasebe

İstatistik

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Adaylar, başvuruda bulundukları kadronun gerektirdiği alanlara göre ilgili oturumlara katılırlar. Örneğin, bir denetçi adayı hukuk ve maliye oturumlarına girerken, bir uzman yardımcısı adayı kamu yönetimi veya uluslararası ilişkiler gibi kendi alanıyla ilgili oturumlara katılabilir.