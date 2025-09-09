KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. KPSS Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı ve sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınav tarihlerini duyurdu. Adayların uzun süredir beklediği sınav takvimiyle birlikte, oturumların hangi gün ve saatte yapılacağı netlik kazandı.
Sınav Takvimi:
13 Eylül 2025 Cumartesi, Saat 10.15: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri oturumları yapılacak.
13 Eylül 2025 Cumartesi, Saat 14.45: Hukuk, İktisat ve Maliye alanları sınavları gerçekleştirilecek.
14 Eylül 2025 Pazar, Saat 10.15: İşletme, Muhasebe ve İstatistik oturumları ile sınav maratonu sona erecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS Alan Bilgisi oturum sınavlarına ilişkin ÖSYM sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı. Aşağıda linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.
ÖSYM KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre, sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Sınavın ardından heyecanla beklenen sonuçlar, adaylar tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, memur adayları tercihlerini yapmaya başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavı Nedir?
KPSS Alan Bilgisi sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, müfettiş, denetçi, uzman yardımcısı ve mühendis gibi A Grubu kadrolara atanmak isteyen adayların girdiği bir sınavdır. Bu sınav, lisans mezunlarının kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla düzenlenir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarından farklı olarak, Alan Bilgisi sınavı adayların mezun oldukları veya hedefledikleri mesleğe yönelik özel bilgi birikimini değerlendirir.
Hangi Alanları Kapsar?
Sınav, adayların seçimine göre farklı oturumlarda yapılır ve genellikle iki güne yayılır. Sınavın kapsadığı temel alanlar şunlardır:
Hukuk
İktisat
Maliye
İşletme
Muhasebe
İstatistik
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Adaylar, başvuruda bulundukları kadronun gerektirdiği alanlara göre ilgili oturumlara katılırlar. Örneğin, bir denetçi adayı hukuk ve maliye oturumlarına girerken, bir uzman yardımcısı adayı kamu yönetimi veya uluslararası ilişkiler gibi kendi alanıyla ilgili oturumlara katılabilir.