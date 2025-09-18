Buzağı desteği ödemeleri 2025 ne zaman yapılacak? Buzağı yardımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan buzağı destek ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Buzağı yardımı, yılda iki dönem halinde başvuru ve ödeme süreciyle yürütülüyor.
BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Yetiştiricilerin 7 Nisan - 6 Haziran tarihleri arasında yaptığı 2024 yılı 2. dönem buzağı/malak desteği başvurularının ardından, hayvan başına belirlenen 1000 TL'lik destekleme ödemelerinin Ekim ve Kasım ayları içerisinde yapılması bekleniyor.
Ödemeler, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yetiştiricilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılacak.
Bakanlık, 2024 yılının 1. dönemine ait başvuruları 24 Eylül - 2 Aralık tarihleri arasında almış ve ödemeleri 16 Mayıs 2025'ten itibaren gerçekleştirmişti. Bu durum, ödemelerin başvuru dönemini takip eden aylar içerisinde yapıldığını gösteriyor. Kesin tarihler için yetiştiricilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.
1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı buzağı destekleme ödemeleri için başvuru takvimini duyurdu. Üretici ve yetiştiricilere yönelik sağlanan bu destekten yararlanmak isteyenler için başvuru süreci resmen başladı.
BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURSU NASIL YAPILIR?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı 1. dönem buzağı desteği başvuruları 1 Eylül'de başladı. Başvurular için son tarih 1 Aralık 2025 olarak belirlendi.
Başvurular, yetiştiricilerin üyesi oldukları yetiştirici birliklerine veya üye olmayanların doğrudan bağlı bulundukları il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleriyle kabul edilecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN?
Başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, buzağı destekleme ödemelerinin Mayıs ayı gibi yetiştiricilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor. Yetiştiricilerin, hak kaybı yaşamamak için başvurularını belirtilen tarihler içerisinde tamamlamaları büyük önem taşıyor
BUZAĞI DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık sektörüne sağlanan buzağı desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin, bazı önemli şartları yerine getirmesi gerekiyor.
Başvuru Şartları ve Yöntemleri
Yetiştiricilerin destekleme ödemesi alabilmesi için buzağılarının belirli kriterleri karşılaması şarttır:
Destek, TÜRKVET (Türk Veteriner Bilgi Sistemi) kayıtlarında yer alan buzağılara verilir.
Destekleme kapsamına girebilmek için buzağının en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekmektedir.
Yetiştiriciler, başvuru süreçlerini üye oldukları birlikler aracılığıyla tamamlayabilirler. Birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise doğrudan bulundukları il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Bu yöntemlerle başvurusunu tamamlayan yetiştiriciler, belirlenen tarihlerde destekleme ödemelerinden faydalanmaya hak kazanacak.