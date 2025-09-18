Buzağı desteği ödemeleri 2025 ne zaman yapılacak? Buzağı yardımı başvuru şartları neler?

BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yetiştiricilerin 7 Nisan - 6 Haziran tarihleri arasında yaptığı 2024 yılı 2. dönem buzağı/malak desteği başvurularının ardından, hayvan başına belirlenen 1000 TL'lik destekleme ödemelerinin Ekim ve Kasım ayları içerisinde yapılması bekleniyor.

Ödemeler, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yetiştiricilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılacak.

Bakanlık, 2024 yılının 1. dönemine ait başvuruları 24 Eylül - 2 Aralık tarihleri arasında almış ve ödemeleri 16 Mayıs 2025'ten itibaren gerçekleştirmişti. Bu durum, ödemelerin başvuru dönemini takip eden aylar içerisinde yapıldığını gösteriyor. Kesin tarihler için yetiştiricilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı buzağı destekleme ödemeleri için başvuru takvimini duyurdu. Üretici ve yetiştiricilere yönelik sağlanan bu destekten yararlanmak isteyenler için başvuru süreci resmen başladı.