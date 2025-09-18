AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 AÖL sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı'nın tarihleri netleşti. Sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
AÖL 1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak.
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına girecek adayların bekleyişi sona eriyor. Adayların sınav giriş belgelerini ne zaman ve nasıl alacakları belli oldu.
Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Alınacak?
e-Sınav'a girecek adaylar, sınav giriş belgelerini 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren alabilecekler.
Yazılı Sınav'a girecek adaylar ise belgelerine 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren ulaşabilecekler.
Adaylar, belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak alabilirler.
Sınava Girerken Yanınızda Bulunması Gerekenler
Adayların sınava sorunsuz bir şekilde girebilmesi için yanlarında iki temel belgeyi bulundurmaları gerekiyor:
Fotoğraflı sınav giriş belgesi: Sınav öncesinde belirtilen internet adresinden temin edilen bu belge, sınava giriş için zorunludur.
Geçerli bir kimlik belgesi: Adayların, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC kimlik kartı) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Açık Lise Sınavları: Değerlendirme Sistemi Nasıl İşleyecek?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının değerlendirme süreci ve puanlama sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınava girecek adayların, puanlarının nasıl hesaplanacağını bilmesi büyük önem taşıyor.
Sınav Puanı Hesaplama Formülü
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
Bu formülde, yanlış cevaplar puan hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Yani, doğru cevaplarınız dışında herhangi bir puan kaybınız olmayacak. Hesaplanan puan, matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.
Soru İptali Durumları
İptal Edilen Sorular: Merkez Sınav Kurulu kararıyla veya yargı mercileri tarafından bir soru iptal edilirse, bu soru değerlendirme dışı bırakılacak. Kalan geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak puanlama yapılacak.
Cevap Anahtarında Hata: Eğer cevap anahtarında bir hata tespit edilirse, soru iptal edilmeyecek. Hatalı sorunun doğru seçeneği dikkate alınarak değerlendirmeye devam edilecek.