AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 AÖL sınav takvimi

Açık Lise Sınavları: Değerlendirme Sistemi Nasıl İşleyecek?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının değerlendirme süreci ve puanlama sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınava girecek adayların, puanlarının nasıl hesaplanacağını bilmesi büyük önem taşıyor.

Sınav Puanı Hesaplama Formülü

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

Bu formülde, yanlış cevaplar puan hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Yani, doğru cevaplarınız dışında herhangi bir puan kaybınız olmayacak. Hesaplanan puan, matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Soru İptali Durumları

İptal Edilen Sorular: Merkez Sınav Kurulu kararıyla veya yargı mercileri tarafından bir soru iptal edilirse, bu soru değerlendirme dışı bırakılacak. Kalan geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak puanlama yapılacak.

Cevap Anahtarında Hata: Eğer cevap anahtarında bir hata tespit edilirse, soru iptal edilmeyecek. Hatalı sorunun doğru seçeneği dikkate alınarak değerlendirmeye devam edilecek.