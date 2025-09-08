KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında başvuruların genellikle YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başladığı bilinmektedir.

Geçen yıl burs başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da başvuruların benzer bir tarihte, Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, başvuru süreci başladığında ilgili duyuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve KYK'nın resmi kanallarından takip edebilirler.