KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi

Üniversite öğrencilerinin en önemli destek kaynaklarından biri olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlayacak.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında başvuruların genellikle YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başladığı bilinmektedir.
Geçen yıl burs başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da başvuruların benzer bir tarihte, Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, başvuru süreci başladığında ilgili duyuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve KYK'nın resmi kanallarından takip edebilirler.
KYK BURSU NE KADAR?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için KYK burs miktarının ne kadar olacağı henüz resmi olarak duyurulmamıştır.
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, ön lisans ve lisans öğrencileri için KYK burs ve kredi ödemeleri aylık 3.000 TL olarak belirlenmişti.
Yeni dönem burs miktarındaki artış veya değişiklikler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama ile netlik kazanacaktır. Bu nedenle, güncel bilgileri takip etmek için Bakanlık duyurularına bakmanız önemlidir.
KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, yalnızca e-Devlet platformu üzerinden online olarak yapılmaktadır.
Başvuru işlemleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi hizmet sayfası üzerinden gerçekleştirilir ve burs ile kredi başvuruları aynı ekran üzerinde alınır. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.
KYK Burs Başvurularında Öncelik Sağlayan Öğrenciler
2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi için KYK burs başvurularında öncelikli olarak değerlendirilecek öğrenci grupları şunlardır:
Şehit Yakınları: Şehitlerin bekar çocukları veya çocuğu yoksa bekar kardeşleri.
Gazi ve Gazi Yakınları: Gaziler ve gazi bekar çocukları.
Engelli Öğrenciler: Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olan öğrenciler.
Yetim Öğrenciler: Anne ve babası vefat etmiş bekar öğrenciler.
Devlet Koruması Altındaki Öğrenciler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında yetişenler veya Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınanlar.
Darüşşafaka Mezunları: Lise öğrenimini Darüşşafaka'da tamamlayanlar.
Milli Sporcular: Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uyan milli sporcular.
Sınav Başarılıları: ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler.