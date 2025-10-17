KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? 2025 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve çeşitli sosyal ödemelerde yapılan artışlar doğrultusunda, üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi ücretlerinin de bu yıl enflasyon ve diğer ekonomik veriler ışığında artırılması beklenmektedir.

Mevcut ve Beklenen Durum:

Geçen Yılki Miktar: Son yapılan artışla birlikte lisans öğrencileri için burs/kredi ücreti 3.000 TL olarak belirlenmişti.

Zam Açıklanma Zamanı: KYK burs ve kredilerine yapılacak zam miktarı, genellikle Aralık ayı içerisinde resmî makamlar tarafından açıklanmaktadır.

Muhtemel Zam Senaryoları:

Öğrenci ve velilerin beklentileri ve olası zam oranlarına göre tahmini yeni burs/kredi miktarları şu şekildedir: