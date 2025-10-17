KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? 2025 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlamıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen bu süreçte, henüz işlemlerini tamamlamayan öğrenciler "KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?" gibi sorulara yanıt arıyor.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başlamıştır.
Öğrencilerin merakla beklediği ve gündemi meşgul eden son başvuru tarihi ise resmen duyurulmuştur.
Başlangıç Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi: Bugün (17 Ekim 2025 Cuma) saat 23.59
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, başvurularını tamamen e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir.
Başvuru bilgilerini değiştirmek veya güncellemek isteyen tüm adaylar, bugün (17 Ekim 2025 Cuma) saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebileceklerdir.
Bu sürenin bitiminden sonra herhangi bir başvuru ya da güncelleme yapma imkanı bulunmayacaktır.
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve çeşitli sosyal ödemelerde yapılan artışlar doğrultusunda, üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi ücretlerinin de bu yıl enflasyon ve diğer ekonomik veriler ışığında artırılması beklenmektedir.
Mevcut ve Beklenen Durum:
Geçen Yılki Miktar: Son yapılan artışla birlikte lisans öğrencileri için burs/kredi ücreti 3.000 TL olarak belirlenmişti.
Zam Açıklanma Zamanı: KYK burs ve kredilerine yapılacak zam miktarı, genellikle Aralık ayı içerisinde resmî makamlar tarafından açıklanmaktadır.
Muhtemel Zam Senaryoları:
Öğrenci ve velilerin beklentileri ve olası zam oranlarına göre tahmini yeni burs/kredi miktarları şu şekildedir:
|Zam Oranı
|Yeni Tahmini Burs Miktarı (Lisans)
|%30
|3.900 TL
|%40
|4.200 TL
|%50
|4.500 TL