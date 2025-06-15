ARA
DOLAR
39,41
0,13%
DOLAR
EURO
45,50
-0,48%
EURO
GRAM ALTIN
4349,54
1,50%
GRAM ALTIN
BIST 100
9311,88
-2,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

LGS soru ve cevap anahtarı 2025 yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soruları ile cevap anahtarlarını internet adresinden yayımladı.

15 Haziran 2025 | 14:38
Son Güncellenme: 15 Haziran 2025 | 16:37
LGS soru ve cevap anahtarı 2025 yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sorunsuz bir şekilde tamamlanan sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

LGS 2025 SORU VE CEVAP ANAHTARI

Sınavın sona ermesinin ardından sorular ile cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.​​​​​​​

İlgili Haberler
LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
0
  • ALTIN GRAM - TL 4349,54 1,5%
  • ALTIN ONS 3433,14 1,37%
  • BIST 100 9311,88 -2,19%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,109 0,429%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35815 -0,15438%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,71 -0,2406%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,4059 0,1347%
  • EURO/DOLAR 1,155 -0,3086%
  • EURO/TURK LIRASI 45,5026 -0,4794%
  • STERLIN/DOLAR 1,35755 -0,27144%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Orta Doğu'da yüksek gerilim: 'Korku endeksi' ve piyasalar nasıl etkilendi?
Başkent Doğalgaz (BASGAZ) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Orta Doğu'da yüksek gerilim: 'Korku endeksi' ve piyasalar nasıl etkilendi?
Başkent Doğalgaz (BASGAZ) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL