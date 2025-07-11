LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? LGS tercihlerinde hangi yüzdelik dilim kullanılıyor?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin ve velilerin en çok odaklandığı konulardan biri de "yüzdelik dilim" oluyor. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler, MEB tarafından yayımlanan e-Okul tercih kılavuzu ile erişime açılıyor. LGS tercih süreci 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında devam edecek. Öğrencilerin ve velilerin, MEB tarafından yayımlanan Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu titizlikle incelemeleri ve tüm tercih adımlarını eksiksiz tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

Yüzdelik dilim, bir öğrencinin LGS sınavında, sınava giren tüm öğrenciler arasındaki başarı sıralamasını yüzdesel olarak gösteren bir ifadedir. Yani, öğrencinin sınavda kendisinden daha iyi performans gösteren kaç öğrenciyi arkasında bıraktığını belirtir.

Örneğin:

Bir öğrencinin yüzdelik dilimi %5 ise, bu o öğrencinin sınava giren tüm öğrencilerin %95'inden daha başarılı olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, tüm öğrencilerin %5'i bu öğrenciden daha yüksek puan almıştır.

Yüzdelik dilim ne kadar küçükse, öğrencinin başarı sıralaması o kadar yüksektir.

LGS tercihlerinde hangi yüzdelik dilim kullanılıyor?

LGS tercih döneminde öğrencilerin en büyük yol göstericilerinden biri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih kılavuzudur. Bu kılavuzda, her okul için geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer alır ve öğrencilerin okulları değerlendirirken bu dilimlere bakması hayati önem taşır.

Yüzdelik dilimler iki ana kategoriye ayrılır:

Genel Yüzdelik Dilim: Bu dilim, Türkiye genelinde öğrencinin LGS sınavındaki başarı sıralamasını gösterir. Yani, öğrencinin tüm ülkedeki diğer sınava giren öğrenciler arasındaki konumunu belirtir. Tercihlerde esas alınan ve okulların taban yüzdelik dilimlerini belirleyen ana gösterge genellikle budur.

İl Yüzdelik Dilimi: Bu dilim ise, öğrencinin sadece bulunduğu ildeki sıralamadaki yerini ifade eder. Bir öğrencinin kendi ilindeki rakiplerine göre ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

Hangi Yüzdelik Dilimi Esas Almalı?

Tercihler yapılırken temel olarak genel yüzdelik dilim esas alınmalıdır. Çünkü okulların taban yüzdelik dilimleri de genellikle Türkiye geneli sıralamaya göre belirlenir. Ancak, öğrencinin bulunduğu ildeki okulların kontenjanları, o ildeki rekabet düzeyi veya özel durumlar nedeniyle il yüzdelik dilimi de fikir verebilir ve tercihlerde ek bir referans noktası olarak değerlendirilebilir. Özellikle kendi ilindeki okulları hedefleyen adaylar için il yüzdelik dilimi, daha lokal bir başarı karşılaştırması sunar.

Adayların, kendi genel yüzdelik dilimlerini ve tercih etmek istedikleri okulların geçmiş yıllardaki genel yüzdelik dilimlerini karşılaştırarak gerçekçi bir tercih listesi oluşturmaları büyük önem taşır. Kılavuzdaki bu bilgiler, doğru lise seçimi için olmazsa olmazdır.

