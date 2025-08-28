ARA
  • Taylor Swift “Evet” dedi, ABD'li şirkette hayat durdu!

Şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbol takımı Kansas City Chiefs’in oyuncusu Travis Kelce, sosyal medya üzerinden nişanlandıklarını açıkladı. Çalışanlar habere yoğun ilgi gösterince bir şirket salı gününü tatil yaptı.


Çift, Kelce’nin çiçeklerle süslenmiş evlilik teklifinden ve Swift’in pırlanta yüzüğünden fotoğraflar paylaştı. Pırlanta satıcısı Rare Carat’ın CEO’su Ajay Anand, yüzüğün yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olabileceğini belirtti.

Kelce’nin babası Ed Kelce, News 5’e yaptığı açıklamada, evlilik teklifinin iki hafta önce Kansas City yakınlarındaki Lee’s Summit’te bir bahçede gerçekleştiğini söyledi. Swift ve Kelce, 2023 yılından bu yana birlikteydi.

Nişan haberi Kansas City’de geniş yankı uyandırdı. H&R Block isimli bir şirket, çalışanlarının habere yoğun ilgisi nedeniyle salı günü öğleden sonrayı tatil ilan etti. 

Şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Tiffany Monroe, çalışanlara gönderdiği mesajda, “Konsantrasyonun zor olduğunu biliyorum. İsteyenler günü erken bitirebilir” ifadelerini kullandı.

Swift, Instagram paylaşımında nişanı “İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor” sözleriyle duyurdu.

Swift, Kelce ve H&R Block yetkilileri, konuya ilişkin yorum yapmadı.

