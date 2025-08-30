'Türkler, Büyük Taarruz ile Anadolu'da kalıcı olduğunu dünyaya ilan etti'

Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

TTK Başkanı Özgen, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümünde, bu zaferlerin önemine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmede bulundu.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Özgen, "26 Ağustos Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki savaşlar, bir taarruzdur, bir muharebedir ama burada altını çizmemiz gereken şey, Büyük Taarruz, emperyalist güçler tarafından Türklere giydirilmek istenen elbisenin yırtılmış olmasıdır. Türkleri önce Avrupa'dan daha sonra Anadolu'dan Orta Asya'ya göndermek isteyen zihniyete vurulmuş bir darbedir." dedi.

Özgen, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği ve ona duyulan güven sayesinde, "tam bitti" denilen bir anda birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Bu direnişin, "Şark Meselesi" olarak bilinen, Türklerin Anadolu'dan atılması planını boşa çıkardığını ve Anadolu'nun Türkler için ebedi bir vatan olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini kaydeden Özgen, Büyük Taarruz'un ardından Lozan Antlaşması'na uzanan bir sürecin başladığını, bunun da modern Cumhuriyet'in kurulmasının öncüsü ve habercisi olduğunu ifade etti.

Özgen, Türklere hayat hakkı tanımayan bir belge olan Sevr Anlaşması'nın, Türk milletinin taarruzunu daha güçlendirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Yüksel Özgen, şunları kaydetti:

"Nasıl ki, Malazgirt Savaşı bu coğrafyanın bize kapılarını açmış, yeni bir ufuk, yeni bir medeniyet inşa etme imkanı sunmuşsa, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferleri de Türklerin Anadolu'da kalıcı olduğunu, kalacağımızı ve bu irademizin sonsuza kadar devam edeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir."

"Hafızanın mutlaka gençlerimize aktarılması gerekiyor"

Büyük Taarruz'un 103 yıl sonra da genç nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Özgen, "Biz bu vatanı gençlerimize bırakacağız. Onlar da daha sonraki gençlere bırakacaklar. Bu milli hafızanın, gurur ve onur duyduğumuz zaferlerin mutlaka gençlerimize aktarılması gerekiyor." diye konuştu.

Özgen, TTK'nın akademik faaliyetlerle, sempozyumlarla, panellerle, sergilerle ve yayınlanan kitaplarla milli hafızayı sadece 30 Ağustoslarda değil her zaman gençlere aktarmaya gayret ettiğini vurguladı.