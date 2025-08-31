“Yunanistan’da otel açmayı planlıyoruz”

CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol, “Otelcilikte yurt dışına açılacağız. Yunanistan’da yatırım yapabiliriz” diyor.

İbrahim Çeçen’in oğlu Murat Çeçen tarafından 2007 yılında kurulan CCN Holding, geçen süreçte Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan başta olmak üzere inşaat sektöründe önemli projelere imza attı. Azerbaycan’da Zaha Hadid’in tasarladığı Bakü Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Alev Kuleleri gibi önemli projeleri hayata geçiren şirket, Türkiye’de ise Avrupa’nın en büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi gibi önemli projelere imza attı. Grubun yeni rotasında ise turizm var.

İbrahim Çeçen’in en büyük torunu olan ve üçüncü köprünün inşası sırasında IC Holding’de projede çalışan, ardından babası Murat Çeçen’in davetiyle CCN Holding’de icranın tepe noktasında yerini alan CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol, ailenin yeni dönemde yatırım rotasını ve büyüme stratejisini anlattı.

