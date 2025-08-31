25 kurumun portföyünde hangi hisseler var?

Küçük adımlarla yükselerek 11.000 direncini geçen BİST-100, 13 ay sonra yeni zirvelerle yoluna devam ediyor. Faiz indirimlerinin süreceğine dair güçlü beklentilere ek olarak ülke risk primi, 10 yıllık tahvil gibi sistemik riski ölçen göstergelerdeki iyileşmenin de BİST’i desteklediğine, açığa satış yasağının kaldırılmasının da yükselişin devamı için katalizör görevi görebileceğine dikkat çekiliyor.
Temmuz 2024’te BİST-100, 11.245 ile TL bazında rekorunu gördüğünde dolar bazında 340 doları test etmişti. Colendi Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman, “Güncel dolar kuruyla bu seviyenin bugün yaklaşık olarak 275 dolara işaret etmesi, o günkü döviz bazlı fiyatlama için BİST’in hala yüzde 23 civarında yükselmesini gerektiriyor” diyor. Beklentilerden zayıf gelen enflasyonla TCMB’nin faiz indirimlerine tekrar başlamasının oldukça önemli olduğunu kaydeden İbrahim Şişman, bu temanın ‘tek başına yeterli olmayacağına’ da dikkat çekiyor. İbrahim Şişman, BİST’teki yükselişin, alacakları operasyonel ve finansal kararlarla birlikte büyüme potansiyeli olan şirketler öncülüğünde devam etmesini bekliyor.
