  Malatya'da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Malatya'da okul yok mu?

30 Aralık akşamı itibarıyla Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, 2025'in son gününde eğitim takvimini de etkiliyor. Peki Malatya'da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Malatya'da okul yok mu?


Yarın 31 Aralık Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarılar sonrası Valiliklerden tatil haberleri gelmeye başladı. 

Malatya Valisi Seddar Yavuz'un açıklamasıyla netleşen bu karar, yılın son gününde öğrencilere beklenen müjdeyi getirdi. Malatya'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sadece eğitimi değil, ulaşımı da doğrudan etkilemiş durumda.

İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için Malatya'da alınan kararların detayları ve diğer illerdeki son durum:

 Malatya’da Eğitim ve Ulaşım Önlemleri

Malatya Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre:

Okullar Tatil: İl genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitime 1 gün ara verildi.

İdari İzin: Kamuda çalışan hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan personel ile kreş/anaokuluna giden çocuğu olan kadın çalışanlar yarın idari izinli sayılacak.

Trafik Kısıtlaması: Yoğun buzlanma riski nedeniyle il genelinde motosiklet, kurye ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yarın gün boyu yasaklandı.

Malatya’daki öğrenciler için bu tatil kararı, takvimdeki boşlukla birleşerek uzun bir dinlenme süresine dönüştü:

31 Aralık Çarşamba: Kar Tatili

1 Ocak Perşembe: Yılbaşı (Resmi Tatil)

2 Ocak Cuma: Ders Başı (Valilik aksi bir karar almadıkça okullar açık)

3-4 Ocak: Hafta Sonu Tatili
