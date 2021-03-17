Yüzyıllık Markalar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Markalama Merkezi (BBI) işbirliğiyle Geçmişten Geleceğe Markalaşmak Eğitim Programı hazırlandı. Son başvuru tarihi 26 Mart olan program, gençlere Yüzyıllık Markalar Derneği çatısı altındaki üye markaların biriktirdikleri marka bilgisini ve deneyimlerini sunacak.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

lgokmen@ekonomist.com.tr

Dünyada ve ülkemizde rekabetin ve belirsizliklerin gitgide arttığı günümüzde, kurumlar markalarını güçlendirmek ve geleceğe taşımak için disiplinlerarası yaklaşımla stratejilerini gözden geçiriyor. İçinde bulunduğumuz süreç, kurumların küreselleşen ve dijitalleşen dünyada markalarını yaşatmak ve güçlendirmek için geçmiş deneyimlerle günümüz bilgisini harmanlamalarını zorunlu kılıyor. Yüzyıllık Markalar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Markalama Merkezi (BBI) katkılarıyla hazırlanan Geçmişten Geleceğe Markalaşmak Eğitim Programı gençlere Yüzyıllık Markalar Derneği çatısı altındaki üye markaların biriktirdikleri marka bilgisini ve deneyimini akademisyenlerin eğitimleri ile destekleyerek sunuyor.

Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Geçmişten Geleceğe Markalaşmak Eğitim Programı’nın tarih, kültür, sosyoloji, psikoloji, araştırma, pazarlama, iletişim ve dijital pazarlama gibi konularda gençlere ilham olacak bir içeriğe sahip olduğunu söylüyor. Yeni nesil girişimcilerin, yöneticilerin, pazarlama çalışanlarının ve iletişimcilerin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamını kavrayarak, iş yapış şekillerinde uygulamalarının gerekliliğine dikkat çeken Tuncer, yeni nesillerin gelenek ile yeniliği birleştirerek geleceği inşa edebileceklerini, bu yüzden dernek olarak önceliklerinin daima eğitim ve gençler olduğunu belirtiyor.

BİLGİ DENEYİMLE BİRLEŞECEK

Programda yeniliğe açık, girişimci ve teknolojiye hakim olmanın öneminin arttığını bilerek gençlere pazarlama ve marka yönetiminin anahtar stratejileri, yüz yıllık markaların işletme kültürleri ve değerleri ışığında anlatılacak. Bilgiyi deneyim ile birleştirmenin çağımızın önemli gerekliliklerinden biri olduğu gerçeğinden yola çıkılarak hazırlanan program, katılımcı gençlerin köklü markaların bilgi birikimleri ve deneyimlerinden ilham almalarını sağlamayı hedefliyor. Farklı sektörlerden köklü markaların deneyimleri, sosyoloji, ekonomi, bilgi teknolojileri, araştırma, kültür, sanat gibi birçok alanda bilim insanlarının ve entelektüellerin eğitimleri ile program kapsamında bir arada ele alınacak. Hedef, gençlerin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında farklı bakış açılarını edinmeleri, köklü markaların deneyimlerinden ilham almaları ve aynı zamanda yeni dünyanın yetkinliklerine ve becerilerine sahip olmalarına katkıda bulunmak.

Bahçeşehir Üniversitesi Markalama Merkezi (BBI) tarafından yapılan açıklamada kurumların, rekabetin ve belirsizliklerin gitgide arttığı, küreselleşen ve dijitalleşen dünyada markalarını yaşatabilmek, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için geçmişin deneyimini ve günümüzün bilgisini bir arada kullanmayı öğrenmelerinin elzem olduğu vurgulanıyor.

Geçmişten Geleceğe Markalaşmak Eğitim Programı 8 haftalık (40 saat) bir program. Eğitim programı haftalık dersler, alanında uzman konuşmacıların konferansları ve Yüzyıllık Markaların marka sohbetlerinden oluşuyor. Çevrimiçi gerçekleştirilecek programın sonunda, katılımcıların pazarlama planı sunumlarının ardından sertifikaları verilecek.

Programa 2. Sınıftan itibaren üniversite öğrencileri ve 2020 üniversite mezunları katılabilecek. Eğitim programı 50 kişi ile sınırlı olurken sertifika için eğitim programının tamamına katılım şartı aranıyor.