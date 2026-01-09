MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Atama takvimi belli oldu mu?

Binlerce adayın AGS atama takvimine ilişkin bekleyişi sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı sürece dair açıklamayı yaptı. Açıklamayla birlikte kontenjanların branşlara göre dağılımı da netleşti. Öte yandan, AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri 20 Ocak’ta başlayacak.
1 Başvurular 20-27 Ocak tarihlerinde
AGS kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen ataması için başvuru süreci resmi olarak başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları başlıyor. Başvuru süreci 27 Ocak tarihinde bitecek.
2 Asıl ve yedek adayların ilanı hangi tarihte olacak?
Başvuru işlemleri akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.
Asıl ve yedek adayların ilanı 30 Ocak'ta açıklanacak. Adaylar personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
3 Branş dağılımı belli oldu
Öte yandan, atamalara ilişkin branş dağılımı da belli oldu. Buna göre, en fazla atama yapılacak branşlar 2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 798'le özel eğitim öğretmenliği,801'le İngilizce öğretmenliği, 762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve 653'le okul öncesi öğretmenliği olarak açıklandı.
Bakanlık, bu yıl ek kontenjan uygulamasına gitmedi.
4 Alımlar nasıl belirlenecek?
Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, uygun puan türü esas alınarak AGS puan üstünlüğüne göre belirlenecek.
Buna göre, her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday seçilirken, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10’u kadar yedek aday da belirlenecek.
Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS’den en az 50 puan almaları gerekecek.