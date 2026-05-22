ARA
DOLAR
45,73
0,33%
DOLAR
EURO
52,99
-0,22%
EURO
ALTIN
6579,07
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son kısmı açıldı

Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son kısmı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son etabı olan Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları hizmet vermeye başladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son kısmı açıldı

Hattın açılışı dolayısıyla Sultanbeyli'de düzenlenen programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bu hat ile Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye ulaşım süresinin 50 dakikaya düştüğünü söyledi.

Metro hattının saatte yaklaşık 65 bin yolcu taşıyacak kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Aslan, "Milyonlarca İstanbullunun hayatı kolaylaşacak. Günde 65 bin, bunu yılla çarpın... Ve sadece Sultanbeyli'de oturanlar yararlanmayacak, Sancaktepe de Çekmeköy de Üsküdar da yararlanacak." dedi.

Mevcut minibüs ve otobüs hatlarının yeni açılan metro duraklarına göre yeniden düzenleneceğini aktaran Aslan, metro hattının açılışa özel olarak bugünden itibaren 5 gün, 4 gün de Kurban Bayramı dahil olmak üzere toplam 9 gün İstanbullulara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının açılışının ise 29 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminden sonra metroda ilk yolculuğu yaptı.

Hattın Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları da açılışla birlikte yolcu almaya başladı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL