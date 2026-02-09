Havacılıkta kadın vizyonunu geleceğe taşıyor

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, ismini aldığı Cumhuriyet tarihinin sembol ismi Sabiha Gökçen’in vizyonunu yaşatmaya devam ediyor. Terminal binasında düzenlenen ve havalimanı ekosistemindeki kamu kurumları, iş ortakları ve paydaş kurumların kadın yöneticilerini bir araya getiren “Sabiha Gökçen’in İzinde” serisinin son konuğu, efsanevi pilot Emekli Yarbay Hürriyet Munanoğlu oldu.

ISG, %50 kadın lider oranıyla küresel ortalamaların çok üzerinde bir duruş sergiliyor

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ISG Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Aslıhan Güven, global raporlara göre havacılık genelinde kadın temsiline dair güncel verileri paylaşarak ISG’nin bu alandaki öncü rolünü vurguladı.

“Havacılık sektörü genelinde kadın temsili oranı yüzde 26-30 bandında olsa da yoğunluğun hala yer hizmetleri ve kabin ekibi rollerinde olduğunu görmekteyiz. Dünya genelinde ticari pilotların yalnızca yüzde 6’sı kadınlardan oluşurken teknik ve bakım alanlarında bu sayı ne yazık ki yüzde 3-4 bandına kadar düşüyor. Liderlikte kadın temsili noktasında havacılık sektöründe de "cam tavan" direnci sürüyor fakat değişim hareketlerini de gözlemlemekteyiz. Kadınlar, CEO koltuklarının yüzde 10’unu, üst düzey yönetim kadrolarının ise yaklaşık yüzde 18’ini oluşturuyor. Böyle bir tablo içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı, ismine yakışır şekilde üst yönetiminde yüzde 50 kadın üye sayısıyla küresel standartların çok üzerinde bir duruş sergiliyor. Havacılıkta kadınların etki alanı, sayılarının çok ötesinde. Bizim görevimiz, bu eşsiz vizyonu görünür kılarak yeni nesillere yol göstermek. Sabiha Gökçen’den bizlere miras kalan vizyonu yaşatmaya, havacılıkta başarıya koşan kadınların ilham veren hikayelerini geleceğe taşımaya ve sektördeki kadın dayanışması için bu platformu güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen’in İzinde” buluşmalarının sektördeki kadın varlığını güçlendirme yolunda stratejik bir farkındalık yarattığını vurgulayan Güven, bu girişimin somut ve olumlu yansımalarını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Güven, “Sektörümüzün başarılı isimlerinin tecrübe paylaşımlarıyla bu sinerjiyi her geçen gün daha da büyüteceğiz. Hürriyet Munanoğlu’nun erkek egemen görünen bir sektörde hem bir asker hem bir pilot olarak elde ettiği başarıların ardındaki sarsılmaz duruşuna bugün yakından tanıklık ettik. Kendisinin aynı zamanda bir eğitimci kimliğiyle bu deneyimleri yalnızca birer anı olmaktan çıkarıp, genç kuşaklar için birer motivasyon ve bilgi kaynağına dönüştürmesini fevkalade kıymetli buluyorum. Hürriyet Hanım, “Sabiha Gökçen’in İzinde” toplantılarıyla anlatmaya çalıştığımız yaklaşımın vücut bulmuş hali; ülkemize katkıları ve rehberliği için kendisine minnettarız,” ifadelerini kullandı.

Aslıhan Güven ayrıca, havacılık dünyasına yön veren kadın rol modelleriyle bu ilham verici seriyi sürdürmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

“Küçücük bir adım da cesarettir”

Toplantının söyleşi kısmına konuk olan Türkiye'nin sesten hızlı uçuş yapan ilk kadın pilotu Emekli Yarbay Hürriyet Munanoğlu, elde ettiği tecrübeyle bugün koçluk ve mentorluk yaptığını, ülkeye hizmetin ardından insanlığa hizmet etme çabasında olduğunu vurguladı.

Harp okullarına 1960 yılından 1992 yılına kadar kız öğrenci alınmadığını hatırlatan Hürriyet Munanoğlu, “1992 yılındaki yeni kararla 13 kız öğrenci olarak Hava Harp Okulu’na ilk girdiğimizde bize inananlar olduğu kadar ket vuranlar da çok oldu. Biz bir bayrak taşıyıcısıyız. Sabiha Gökçen’den devraldığımız bayrağı 3. nesil olarak taşıdık. Biz yapmalıyız ki bu işin devamlılığı olsun diyerek çalıştık. Erkekler 1 birim çalışırken bizlerin 5-10 misli gayret göstermemiz gereken bir alandaydık. İlk olmanın büyük sorumluluğunu hissettik” ifadelerini kullandı.

"Ses duvarını aşmak bir metafor, asıl mesele sınırları aşmak"

Kadınların önünde engel olarak görünen cam tavanları kırmanın, eğitim ve görev dönemlerinde karşılaştıkları zorluklar karşında bugün çok daha kolay olduğuna değinen Munanoğlu, “Türkiye'nin sesten hızlı uçuş yapan ilk kadın pilotu olarak şunu söyleyebilirim; ses duvarını aşmak bir metafor. Orada fiziksel olarak hissettiğimiz bir şey yok. Sadece göstergelerden ses hızını aştığımızın bir kanıtı var. Bunun hayatımıza yansıyan tarafı, sınırları aşmak. Hayat bazen cam tavanın varlığını düşünmek yerine yok sayarak yürüyüp aşıp geçmeyi gerektiriyor. Ben 17 yaşımda Harp Okulu’na girmeden ilk uçtuğumda gökyüzünde olmayı istedim. Mezun olunca da pilot olmayı istedim. Ve yaptığım işin en iyisini yapmayı istedim. Dolayısıyla jet pilotu olarak Hava Kuvvetleri’ne yıllarca hizmet ettim.” dedi.

Başarı yolunda herkesin desteğini beklemenin gerçekçi olmadığını vurgulayan Munanoğlu, karşılaştığı dirençlerin kendisinde "ters psikoloji" yaratarak motivasyonunu artırdığını ifade etti: " 'Burada ne işin var?' diyenlerin yarattığı baskının altında ezilseydik bugün bu noktada olamazdık. Bu tür söylemler hayatın her aşamasında karşımıza çıkacak; önemli olan, tüm bunlara rağmen azimle yola devam edebilmektir."

Kadınların birbirine destek vererek sektörde her kademede daha eşitlikçi bir temsil oranına ulaşabileceğini vurgulayan Munanoğlu, cesaret kavramını yeniden tanımladı: "Cesaret, belirsizliğe ve tedirginliğe rağmen adım atabilmektir. Büyük bir kahramanlık anı beklemeyin; ilerlemek adına atılan en küçük adım bile en büyük cesarettir."

İlk buluşma Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleşti

ISG tarafından başlatılan “Sabiha Gökçen’in İzinde” serisinin ilki, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin başarılı kaptan pilotlarından olan ve Kuveyt'in ilk kadın kaptan pilotu olarak ülke tarihine geçen Elif Güveyler’in katılımıyla gerçekleştirilmişti. Geçen sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında düzenlenen ikinci buluşmaya ise Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk ve tek kadın Gyrocopter pilotu Hatice Nur Gündoğdu konuşmacı olarak katılmıştı.

