Türkiye’de gıda ve atıştırmalık sektörü oyuncularından ETi, küresel konumlanmasını daha da güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. ETi Gıda, tatlılardan ilham alan, lezzetten ödün vermeyen ve temiz içerikleriyle tanınan, hızla büyüyen protein bar markası TRUBAR’ın %100’ünü 173 milyon USD bedelle satın aldı.

Satın alma, TRUBAR’ın büyüme yolculuğunda kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Bu adım, markanın Kuzey Amerika genelinde daha da ölçeklenmesini sağlarken, yeni uluslararası pazarlara açılmasının da önünü açıyor. 65 yıldır tüketicilerine lezzetli ve inovatif ürünler sunan ETi de bu satın alma ile genç, dinamik ve önemli bir markayı bünyesine katarak uluslararası pazarlardaki iddiasını artırdı.

“Bu satın alma uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirecek”

ETi’nin sektörel uzmanlığı ve operasyonel gücü ile TRUBAR’ın temiz içerikli ürünler alanındaki deneyimleri ve pazar penetrasyonundaki çevikliğinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurgulayan ETi Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi:

“65 yıldır insanlığın mutluluğu için çalışan ETi, atıştırmalık sektöründe önemli bir uzmanlığa, güçlü markalara ve Türkiye’de farklı kategorilerde pazar liderliğine sahip. TRUBAR gibi dinamik ve hızlı büyüyen bir markanın ETi bünyesine katılmasından mutluluk duyuyorum.” dedi.

Küresel bir marka olma yolunda organizasyonel ve operasyonel bakımdan önemli adımlar attıklarını ifade eden Kanatlı, ETi’nin TRUBAR’ı bünyesine katması ile dünyada yükselen bir tüketici trendine yatırım yaptıklarının da altını çizdi.

Firuzhan Kanatlı, “Kuzey Amerika, atıştırmalık tüketiminde geleceğin trendlerini belirleyen en önemli pazarlar arasında yer alıyor. Bu alanda Türkiye’deki liderliğimizi global ölçeğe taşımak için TRUBAR gibi güçlü bir markaya yatırım yapmak bizim için stratejik bir öneme sahip. Bu yatırım ETi için sadece coğrafi bir genişleme değil; aynı zamanda küresel ölçekte yeni bir konumlanmanın da başlangıcı niteliğindedir. ETi’nin yüksek standartlardaki kalite ve inovasyon anlayışı, sektörel uzmanlığı ve 65 yıllık bilgi birikimi TRUBAR markasını yeni zirvelere taşıyacaktır.

Bu satın almanın, ETi’nin 65. kuruluş yıldönümünde gerçekleşmesi bizleri ayrıca mutlu eden ve gururlandıran bir açılımdır. Değerli babam Firuz Kanatlı’nın annemle birlikte kurduğu, iki ablama ve bana emanet ettiği ETi’yi geleceğe taşımak için çalışmaya, kaliteli ve güvenilir ürünlerimizle dünyanın her yerinde tüketici dostu bir marka olmaya devam edeceğiz.”

TRUBAR Kurucusu ve CEO’su Erica Groussman ise şu açıklamayı yaptı:

“ETi ailesine katılarak kimliğimizi değiştirmiyoruz, aksine onu daha da güçlendiriyoruz. Ürünlerimiz, ekip arkadaşlarımız ve değerlerimiz yaptığımız her işin merkezinde kalmaya devam edecek. Değişen tek şey, daha hızlı inovasyon yapma ve daha fazla tüketiciye ulaşma gücümüz olacak. Bu ortaklık, TRUBAR’ın Kuzey Amerika’daki büyümesini destekleyecek önemli kaynaklar sağlarken, markanın yeni uluslararası pazarlara açılma sürecini de hızlandıracaktır. ETi Gıda yalnızca bir atıştırmalık şirketi değil, insanların büyürken hayatlarının doğal bir parçası haline gelen bir marka. Bu marka nesiller boyunca tüketicilerle mutluluk ve güvenle beslenen güçlü bir bağ kurarak günlük hayattaki anlamlı anlara eşlik etti. ‘Mutluluk denince akla gelen marka’ olma fikri benim yaklaşımımla derinden örtüşüyor ve küresel ölçekte büyürken bu ruhu TRUBAR’a taşımaktan büyük heyecan duyuyorum.”

Kapı kapı satış yapan bir anneden, yaklaşık 100 milyon USD gelir ve 20.000’i aşkın satış noktasına!

TRUBAR, girişimci ve anne Erica Groussman tarafından kuruldu. Groussman, ailesine ve başkalarına temiz içerikli ama gerçekten lezzetli atıştırmalıklar sunma misyonundan ilham aldı.

Groussman 2018 yılında TRUBAR’ı kurarak yoluna daha profesyonel bir şekilde devam etti. Ürünlerin arkasındaki samimi kurucu öyküsü ve Erica Groussman’ın çok çalışarak başarılı olan anne kimliği markayla tüketici arasında duygusal bir bağ oluştururken, TRUBAR markası da mutfaktan çıkıp ulusal market raflarına taşındı. TRUBAR bir “protein bar markası” olmanın ötesine geçerek modern yaşam tarzının eğlenceli bir parçası haline geldi.

2025 yılında yaklaşık 100 milyon USD brüt gelir elde eden TRUBAR, son bir yıl içinde 20.000’i aşkın satış noktasına ulaşarak perakende ağını hızla genişletti. Markanın ürünleri küçük ve bağımsız satış noktalarında olduğu gibi, Costco, Target ve Walmart gibi büyük perakende zincirlerinin mağazalarında ve Amazon’da da bulunuyor.

