Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? soruları devam eden koronavirüs sürecinde en çok merak edilenler arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılışıyla ilgili açıklama yaptı. Okullar uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de geçilecek.

OKULLAR NE ZAMAN, NASIL AÇILACAK? *

Bakan Ziya Selçuk’un açıklamaları şöyle:

31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.

21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

(Yüz yüze eğitim için) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz.

Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.

Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.

Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor.

BAKAN KOCA’DAN KORONAVİRÜS DEĞERLENDİRMESİ *

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu “eğitim” gündemiyle toplandı.

Bakan Koca, toplantı sonrası “Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde.” açıklamasında bulundu.

Koca, “Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz.” dedi.

Kovid-vaka sayılarına ilişkin değerlendirme yapan Koca “Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir.” ifadesini kullandı.