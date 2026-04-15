Okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe (yarın) okullarda grev var mı?

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan günü saat 13.30 sularında gerçekleşen okul saldırısında, 8. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen saldırganın iki sınıfa girerek ateş açması sonucu toplamda 9 can kaybı yaşandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trajik okul saldırısı ve ardından sendikaların aldığı kararlar doğrultusunda eğitim-öğretim takviminde önemli değişiklikler yaşanmaktadır.
Kahramanmaraş'ta Okullar Tatil Edildi
İçişleri Bakanı ve yerel makamların yaptığı açıklamaya göre, yaşanan ağır olay nedeniyle güvenlik ve yas süreci kapsamında:
Kahramanmaraş il genelinde tüm kademelerdeki okullar 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma günleri tatil edilmiştir.
Bu süreçte şehirde eğitim-öğretime ara verilmiş olup, derslerin başlaması bir sonraki hafta başına kalmıştır.
2 Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın okul var mı?
Diğer illerde (İstanbul, Ankara, İzmir vb.) Valilikler tarafından ilan edilmiş resmi bir tatil kararı bulunmamaktadır. Ancak eğitim sendikalarının Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylara tepki olarak aldığı "iş bırakma" kararları derslerin işlenişini etkileyecektir:
1 Günlük Eylem (15 Nisan): Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri bugün (Çarşamba) eylemlerini tamamladı.
2 Günlük Eylem (15-16 Nisan): Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim Gücü Sen üyeleri 16 Nisan Perşembe günü de iş bırakmaya devam edecektir.
Öğrenciler ve Veliler Ne Yapmalı?
Kahramanmaraş dışındaki illerde okullar resmi olarak açıktır. Ancak:
Okulunuzdaki öğretmenlerin sendikalılık durumuna ve eyleme katılım oranına göre bazı dersler boş geçebilir veya eğitim sekteye uğrayabilir.
En sağlıklı bilgiyi almak için okul idaresi veya sınıf rehber öğretmenleri ile (WhatsApp grupları vb. üzerinden) iletişime geçmeniz, öğrencinin okula gidip gitmemesi konusunda karar vermenize yardımcı olacaktır.
Türkiye genelinde bir tatil beklentisi olsa da, şu an için sadece Kahramanmaraş'ta tatil kararı uygulanmaktadır. Diğer iller için Valilik açıklamaları takip edilmelidir.