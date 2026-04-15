ARA
DOLAR
44,74
0,05%
DOLAR
EURO
52,84
0,11%
EURO
ALTIN
6829,39
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı ayın kaçında?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı, Mayıs ayında bahar aylarında kutlanacak. 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi hem de tatil planlarını etkileyecek takvim detayları netleşmiş durumda. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı ayın kaçında?

Ekonomist
[email protected]

2026 Kurban Bayramı'nın Mayıs ayının son haftasına denk gelmesi ve Çarşamba günü başlaması, hem tatil planı yapan vatandaşlar hem de kamu çalışanları için "9 günlük tatil" beklentisini oldukça güçlendirmiş durumda.

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Bayram, bu yıl hafta içine yayılan bir takvime sahip:

26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Vatandaşların en çok merak ettiği konu olan "tatil uzatılacak mı?" sorusu şimdiden gündemde:

Resmi Durum: Mevcut takvimde Arife günü yarım gün olmak üzere toplamda 4,5 günlük bir resmi tatil bulunuyor.

9 Gün İhtimali: Bayramın birinci gününün Çarşamba olması, kamuoyunda 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (tam gün) tarihlerinin de idari izin kapsamına alınarak tatilin bir önceki hafta sonuyla birleştirilmesi beklentisini doğurdu. Eğer hükümet bu yönde bir karar alırsa, tatil süresi toplamda 9 güne çıkabilir.

 

 

 Emekli İkramiyeleri Hakkında

Bayram öncesi plan yapan emekliler için ikramiye takvimi de şu şekilde öngörülüyor:

Tutar: Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4.000 TL ödeme yapılması bekleniyor.

Ödeme Tarihi: Bayramdan yaklaşık bir hafta önce, yani 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL