Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı... Bakan Çiftçi, ölü sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi açıklamasında, "Öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girmek suretiyle okulda büyük bir katliam yapıyor. Bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, 1 tanesi öğretmenimiz. Onun dışında 13 tane de yaralımız var. Yaralılarımızın 6 tanesi yoğun bakımda 3'ünün durumu da kritik." ifadelerini kullandı.

📡🎥

— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 15, 2026

Maraş'ta eğitime iki gün ara verildi

Bakan Çiftçi, yaşanan saldırıdan dolayı Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildiğini de duyurdu.

Vali Ünlüer'den açıklama

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı meydana geldiğini bildirdi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz" ifadelerini de kullandı.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde sedye ile ambulansa bindirilen bir yaralı olduğu görüldü.

"Sırt çantasında getirdiği silahları okula soktu"

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şu açıklamalarda bulundu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

"Saldırgan da vefat etti"

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." ifadelerini kullandı.

Saldırganın babası gözaltına alındı

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli de gözaltına alındığı da öğrenildi.

Bakan Gürlek: "Soruşturma başlatıldı, yayın yasağı kararı alındı"

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 3 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini kaydetti.

Ayrıca Bakan Gürlek, saldırıya ilişkin yayın yasağı kararının alındığını da bildirdi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 15, 2026



Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız… — Akın Gürlek (@abakingurlek) April 15, 2026

"4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirildi"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdiği bildirildi:

"Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin olarak İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi

tarafından; olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 Mülkiye Başmüfettişi ile 4 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olay yerine ivedilikle hareket etmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır.

Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 15, 2026



İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 15, 2026

RTÜK yayın kuruluşlarını uyardı: "Travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarını uyardı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, olay anına iat görüntülerin ve travmarik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğine vurgu yapıldı:

"Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine!

15 Nisan 2026’da Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen elim hadiseye ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir:

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır.

Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır.

Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır.

Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur."

Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine!



15 Nisan 2026’da Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen elim hadiseye ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir:



Olay anına ait görüntüler ve travmatik… pic.twitter.com/NivEazXYsu — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) April 15, 2026

Bakan Memişoğlu: "Yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da yaptığı paylaşımda, yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.

Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz.

Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."

— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) April 15, 2026



Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz.

Olaydan etkilenen tüm… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) April 15, 2026

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edilmekte olduğunu belirtilip şu ifadeler kullanıldı:

"Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırı, maarif camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden sarsarak yasa boğmuştur.

Edinilen ilk bilgilere göre, adı geçen okulumuzun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir. Ayrıca dört Bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir.

Hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için Allah’tan rahmet diliyoruz.

Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başımız sağ olsun…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SİVEREK'TE DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.



MEB’ten Şanlıurfa’daki silahlı saldırı ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa’da bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 16 yaşındaki okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. MEB, söz konusu saldırıyla ilişkin bir açıklama yayımladı. MEB, yaptığı açıklamada, saldırı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, saldırının düzenlendiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.



Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada; olaydan etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve veliler için psikososyal destek verileceğini belirterek, "14 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan elim hadise, toplumun tüm kesimlerini derinden üzmüştür. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları, olaya anında müdahale etmiş ve konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir. Diğer yandan söz konusu olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir. Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime "dört gün" süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde hareket etmektedir. Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır.



Menfur saldırı sonucunda yaralananların sağlık durumları yakından izlenmektedir. Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine verdi.