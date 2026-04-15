TUS sonuçları sorgulama: 2026 TUS sonuçları açıklandı

15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı) ve STS Tıp Doktorluğu (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi değil, Seviye Tespit Sınavı) ardından değerlendirme süreci tamamlandı ve adaylar uzmanlık yolundaki ilk büyük veriyi elde etmiş oldular.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tıp dünyasının merakla beklediği 2026-TUS 1. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonuçlarını takvimde belirtildiği gibi 15 Nisan 2026 (bugün) itibarıyla ilan etti.
Uzmanlık eğitimine adım atmayı bekleyen binlerce hekim için maratonun en kritik duraklarından biri olan sonuç ekranı, adayların erişimine sunulmuş durumda.
Sonuçlar Nasıl Görüntülenir?
Adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını şu adımları izleyerek öğrenebilirler:
sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.
T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile sisteme giriş yapın.
İlgili sınavı (2026-TUS veya 2026-STS) seçerek detaylı sonuç belgenize ulaşın.
Sonuç Ekranında Yer Alan Bilgiler
Sorgulama yapıldığında adayların karşısına şu veriler çıkacaktır:
Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri doğru-yanlış sayıları.
Hesaplanan TUS puanları (K Puanı ve T Puanı).
İlgili puan türlerindeki başarı sıralaması.
Sırada Ne Var? Tercih Süreci
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hekimler için en az sınav kadar önemli olan tercih dönemi hazırlıkları başladı.
Tercih Kılavuzu: ÖSYM’nin önümüzdeki günlerde yerleştirme takvimini ve kontenjan kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.
Tercih Şartı: Uzmanlık eğitimi tercihi yapabilmek için ilgili puan türünde 45 ve üzeri puan almış olma şartı devam etmektedir.
Kontenjanlar: Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin bu dönem için ayırdığı kontenjanlar, yayımlanacak tercih kılavuzu ile netleşecek.