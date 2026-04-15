TUS sonuçları sorgulama: 2026 TUS sonuçları açıklandı

Sırada Ne Var? Tercih Süreci

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hekimler için en az sınav kadar önemli olan tercih dönemi hazırlıkları başladı.

Tercih Kılavuzu: ÖSYM’nin önümüzdeki günlerde yerleştirme takvimini ve kontenjan kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

Tercih Şartı: Uzmanlık eğitimi tercihi yapabilmek için ilgili puan türünde 45 ve üzeri puan almış olma şartı devam etmektedir.

Kontenjanlar: Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin bu dönem için ayırdığı kontenjanlar, yayımlanacak tercih kılavuzu ile netleşecek.