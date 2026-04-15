Sağlık Bakanlığı atama kurası yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama

Atama Sonrası Süreç: Sırada Ne Var?

Kura sonucu bir kadroya yerleşen sağlık profesyonelleri için işe başlama süreci şu şekilde işleyecektir:

ÇKYS Kaydı: Ataması yapılan personelin ismi ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) ekranına düşecektir. Bu kayıt, resmi atama sürecinin başladığını gösterir.

Belge Teslimi: Atanan adayların, kılavuzda belirtilen belgeleri atandıkları il sağlık müdürlüklerine veya ilgili kurumlara teslim etmesi gerekecektir.

Güvenlik Soruşturması: "İlk Defa" atanacak olanlar için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması süreci tamamlandıktan sonra göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

Göreve Başlama Süresi: Tebligat tarihinden itibaren, aynı şehirdeki bir kadroya atananlar için 1 gün, farklı şehre atananlar için ise 15 günlük mehil müddeti bulunmaktadır.