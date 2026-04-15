Sağlık Bakanlığı atama kurası yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama

15 Nisan 2026 itibarıyla, Mart ayında 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası başvurularını tamamlayan adayların yerleşeceği kadrolar ve kura detayları netleşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün itibarıyla tamamlandı. Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte, stratejik personelin görev yerleri belirlenmiş oldu.
Kura Sonuçları ve İsim Listesi
15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen canlı yayının ardından, kura sonuçları resmi olarak ilan edildi. Yerleşen adayların listesi ve yerleştirme sonuçları erişime açıldı.
Sorgulama Adresi: Adaylar yerleştirme sonuçlarını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla öğrenebilirler.
Kura Kapsamındaki Kadrolar
Bu yerleştirme süreciyle kamu sağlığı sistemine dahil olan unvanlar şunlardır:
Uzman Tabip ve Tabipler
Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabipleri
Uzman Eczacı ve Eczacılar
Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık hakkı kazananlar
Atama Sonrası Süreç: Sırada Ne Var?
Kura sonucu bir kadroya yerleşen sağlık profesyonelleri için işe başlama süreci şu şekilde işleyecektir:
ÇKYS Kaydı: Ataması yapılan personelin ismi ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) ekranına düşecektir. Bu kayıt, resmi atama sürecinin başladığını gösterir.
Belge Teslimi: Atanan adayların, kılavuzda belirtilen belgeleri atandıkları il sağlık müdürlüklerine veya ilgili kurumlara teslim etmesi gerekecektir.
Güvenlik Soruşturması: "İlk Defa" atanacak olanlar için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması süreci tamamlandıktan sonra göreve başlama tebligatı yapılacaktır.
Göreve Başlama Süresi: Tebligat tarihinden itibaren, aynı şehirdeki bir kadroya atananlar için 1 gün, farklı şehre atananlar için ise 15 günlük mehil müddeti bulunmaktadır.