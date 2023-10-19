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Okullarda ilk dönem birinci sınav tarihleri ertelendi

Okullarda gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem birinci sınavları bir hafta ertelendi.

19 Ekim 2023 | 16:34
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Okullarda ilk dönem birinci sınav tarihleri ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda yapılacağı açıklanan "sınav haftası" uygulaması kapsamında, 1. dönem birinci sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası, 1. dönem ikinci sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası, 2. dönem birinci sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası, 2. dönem ikinci sınavların ise mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası arasında yapılacağının planlandığı hatırlatıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem birinci sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildiği belirtilen açıklamada, bakanlıkça illere yazı gönderildiği ifade edildi.

"Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavları 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır." bilgisi verildi.

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