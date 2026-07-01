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ÖSYM açıkladı: YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tartışmalara neden olan iki soruya ilişkin ÖSYM'nin yürüttüğü inceleme tamamlandı. Değerlendirme sonucunda AYT'de bir soru iptal edilirken, bir sorunun doğru yanıtı da değiştirildi.

Ekonomist
Ekonomist
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ÖSYM açıkladı: YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti

YKS'de adayların itirazlarına konu olan iki soruyla ilgili ÖSYM'nin inceleme süreci sonuçlandı. Alınan karar doğrultusunda AYT'de bir soru iptal edilirken, bir sorunun cevap anahtarında değişikliğe gidildi.

ÖSYM'nin açıklaması

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "A" olarak değiştirilmesine ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi:

"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, 

Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine;

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

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