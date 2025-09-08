ÖZYES 2025 sonuçları açıklandı! YKS Özel Yetenek Sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yer alan Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için başvuru işlemleri 23-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sınavlar ise 13-17 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanmıştı. Bugün, merakla beklenen ÖZYES sonuçları belli oldu ve adayların erişimine açıldı.
ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI
Merakla beklenen 2025 ÖZYES sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruda şu ifadelere yer verildi:
‘’2025-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2025 Özel Yetenek Sınavı’nın (2025-ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
YKS ÖZYES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 YKS ÖZYES Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranından öğreniliyor.
BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 13-17 Ağustos tarihleri arasında uygulanan Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları açıklandı. Ancak, bu puanlarla BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) tercihi yapacak adaylar için tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Edinilen bilgilere göre, ÖSYM'den konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde tercih takvimi duyurulacaktır. Adayların en doğru bilgiye ulaşmak için ÖSYM'nin resmî duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
ÖZYES NEDİR?
ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı), üniversitelerin özel yetenek gerektiren bölümlerine öğrenci alımı için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, özellikle aşağıda belirtilen fakülte ve yüksekokullara giriş için kullanılır:
Güzel Sanatlar Fakülteleri
Konservatuvarlar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO)
ÖZYES, YKS (TYT) puanı ile birlikte değerlendirilir. Yani bir adayın bu sınavlara girebilmesi için öncelikle Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) asgari bir puan alması gerekmektedir. Ardından, ÖZYES'e girerek elde ettiği yetenek puanı ile YKS puanının birleştirilmesiyle yerleştirme işlemi yapılır.