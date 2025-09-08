ÖZYES 2025 sonuçları açıklandı! YKS Özel Yetenek Sınavı sonuçları sorgulama ekranı

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 13-17 Ağustos tarihleri arasında uygulanan Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları açıklandı. Ancak, bu puanlarla BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) tercihi yapacak adaylar için tercih tarihleri henüz belli olmadı.

Edinilen bilgilere göre, ÖSYM'den konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde tercih takvimi duyurulacaktır. Adayların en doğru bilgiye ulaşmak için ÖSYM'nin resmî duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.