Üç okul Türkiye’yi küresel ölçekte temsil edecek

World’s Best School Prizes, 2022’den bu yana T4 Education tarafından her yıl düzenlenen ve eğitimde fark yaratan okulları ödüllendiren küresel bir girişim. Beş kategoride verilen ödüller — Toplumsal Katkı, Çevresel Etki, Yenilikçilik, Zorlukların Üstesinden Gelme ve Sağlıklı Yaşamı Destekleme — yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda okulun topluma sunduğu sosyal etkileri ve kapsayıcılığı da değerlendiriyor. Türkiye’den üç okul, World’s Best School Prizes 2025 için ilk 10 finalist arasında yer aldı.

İLK 10 FİNALİST ARASINA GİREN OKULLAR

VKV Koç Özel Okulu, İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan bağımsız bir ortaöğretim kurumu olarak, öğretmen esenliğini güçlendiren ve öğrenciler için daha pozitif bir öğrenme ortamı oluşturan ‘Öğretmenlerde İyi Oluşu Destekleme’ projesiyle, Supporting Healthy Lives / Sağlıklı Yaşamı Destekleme kategorisinde ilk 10 finalistten biri oldu.

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi ise, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yer alan devlet ilköğretim ve ortaöğretim kurumu olarak, doğal afet mağdurlarına yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği tıbbi otomat projesiyle Supporting Healthy Lives /Sağlıklı Yaşamı Destekleme kategorisinde ilk 10 finalist arasına girdi.

Arkas Bilim ve Sanat Merkezi de, İzmir’in Narlıdere ilçesinde yer alan devlet destekli bir ilköğretim ve ortaöğretim akademisi olarak, proje temelli eğitim modeliyle çevresel farkındalık, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm girişimlerine odaklanarak öğrencilerini geliştirmesi sayesinde Environmental Action/ Çevresel Etki kategorisinde ilk 10’a girmeye hak kazandı. Bu, Türkiye’den okulların World’s Best School Prizes tarihinde ilk kez ilk 10 finalist arasında yer alması anlamına geliyor.

BEŞ FARKLI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK

Beş farklı kategorideki kazananlar – Community Collaboration, Environmental Action, Innovation, Overcoming Adversity ve Supporting Healthy Lives – uzman bir jüri heyeti tarafından sıkı değerlendirme kriterlerine göre belirlenecek. Ayrıca, tüm finalist 50 okul arasında bugün açılan halk oylaması ile Community Choice Award sahibi de belirlenecek. Kazanan altı okul ekim ayında açıklanacak. Kazananlar ve finalistler, 15-16 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenecek World Schools Summit’e davet edilerek en iyi uygulamalarını, uzmanlıklarını ve deneyimlerini politika yapıcılar ve küresel eğitim liderleriyle paylaşacak.

İLHAM VERİCİ TÜRK OKULLARI

“Yapay zekânın öğrenmeyi dönüştürdüğü, yüzyıllardır var olan mesleklerin ortadan kalktığı, iklim değişikliği, çatışma, yoksulluk ve popülizm gibi tehditlerin arttığı bir dünyada, gençlerimizin gireceği gelecek hiç bu kadar belirsiz olmamıştı. İnsan odaklı iyi bir eğitim, hiç bu kadar hayati olmamıştı” diye konuşan T4 Education ve World’s Best School Prizes Kurucusu Vikas Pota, VKV Koç Özel Okulu, Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi ve Arkas Bilim ve Sanat Merkezi gibi okullarda, daha iyi bir gelecek için umut veren yenilikler ve uzmanlıklar gördüklerini söylüyor. Pota, “World’s Best School Prizes 2025’in finalistleri olduğunuz için tebrikler. Dünya çapındaki liderler ve okullar, bu ilham verici Türk kurumlarından çok şey öğrenebilir” diye ekliyor.