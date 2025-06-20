Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700

Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. (SODSN) bugün (20 Haziran) KAP'a yönetim kurulunun yüzde 700 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu.Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle

Şirket Yönetim Kurulu 20.06.2025 tarihinde toplanarak, iç kaynaklarından bedelsiz sermaye artırımı yapabilmesi amacıyla;

1) Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanan finansal tablolarında 198.367 TL net dönem zararı ve 158.424.028 TL geçmiş yıllar zararları oluşmuştu.

SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesince; 158.424.028 TL geçmiş yıllar zararlarının sırası ile öncelikle 198.367 TL net dönem zararı ile toplanması, daha sonra enflasyon farkları dahil 111.465.638 TL Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden ve kalanı 47.156.757 TL Sermaye Düzeltmesi Farklarından mahsup edilmesine,

2) Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümlerine göre düzeltilen finansal tablosunda ise enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 134.702.899,67 TL kar bulunmaktadır.

3) Şirketin sermayesini 15.000.000 TL'den, tamamı 105.000.000 TL özkaynaklar kalemi Sermaye Düzeltmesi enflasyon farklarından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırım yöntemi ile ilave edilerek 120.000.000.-TL'na çıkarılmasına,

4) Artan 105.000.000.-TL'na tekabül eden 10.500.000.000 adet hissenin, mevcut ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmadan, sermaye grup imtiyazları korunarak payları oranında bedelsiz dağıtılmasına,

Bu amaçla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulmasına müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a sunulmasına, ayrıca geçmiş yıllar zararlarının mahsubu ile Genel Kurul'un bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

