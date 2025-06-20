ARA
DOLAR
39,68
0,15%
DOLAR
EURO
45,76
0,49%
EURO
GRAM ALTIN
4297,23
0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
9203,37
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı

BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı

Borsa İstanbul'da bugün KAP'a BIST pay endekslerine ilişkin açıklama yapıldı.

20 Haziran 2025 | 20:59
Son Güncellenme: 20 Haziran 2025 | 22:28
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.3 maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2025 yılı üçüncü üç aylık dönemi için (01.07.2025-30.09.2025) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi. Paylaşılan tablolar şöyle:

İlgili şirketler: [AGROT, AHGAZ, ANHYT, ARDYZ, ASELS, BALSU, BIMAS, BINHO, BTCIM, CONSE, DAGHL, DOAS, DSTKF, ECILC, ENJSA, FENER, FLAP, GARFA, GENIL, GLRMK, GLYHO, GOLTS, GRSEL, GUBRF, HALKB, HATEK, HEKTS, IHEVA, IPEKE, KARSN, KONYA, KOZAL, KUYAS, OTTO, OYAKC, PASEU, PGSUS, POLHO, RYGYO, SAHOL, SELEC, SEYKM, TDGYO, TKFEN, TOASO, TUKAS, TUREX, TURSG, VAKBN, VESTL, VKING, ZOREN]

İlgili Haberler
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
0
  • ALTIN GRAM - TL 4297,23 0,08%
  • ALTIN ONS 3368,55 -0,06%
  • BIST 100 9203,37 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,085 0,392%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37445 0,32079%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,3997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6785 0,1471%
  • EURO/DOLAR 1,1518 0,1809%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7644 0,4851%
  • STERLIN/DOLAR 1,34451 -0,17374%
Borsa Haberleri
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
GERİ
İLERİ
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL