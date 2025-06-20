BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.3 maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2025 yılı üçüncü üç aylık dönemi için (01.07.2025-30.09.2025) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi. Paylaşılan tablolar şöyle:

İlgili şirketler: [AGROT, AHGAZ, ANHYT, ARDYZ, ASELS, BALSU, BIMAS, BINHO, BTCIM, CONSE, DAGHL, DOAS, DSTKF, ECILC, ENJSA, FENER, FLAP, GARFA, GENIL, GLRMK, GLYHO, GOLTS, GRSEL, GUBRF, HALKB, HATEK, HEKTS, IHEVA, IPEKE, KARSN, KONYA, KOZAL, KUYAS, OTTO, OYAKC, PASEU, PGSUS, POLHO, RYGYO, SAHOL, SELEC, SEYKM, TDGYO, TKFEN, TOASO, TUKAS, TUREX, TURSG, VAKBN, VESTL, VKING, ZOREN]