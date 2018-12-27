Uluslararası okul sayısı Arap göçmenlerle artıyor

Aralık 27, 2018 0 Yorum 64 Okunma
Uluslararası okul sayısı Arap göçmenlerle artıyor

Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına eğitim veren uluslararası okulların sayısında ciddi bir artış var.

2016 yılına kadar 75 olan milletlerarası okul sayısı 157’ye ulaştı.

Bu hızlı büyümeyi getiren ise Arapça konuşan yabancılar için açılan okullar oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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