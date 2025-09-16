ARA
DOLAR
41,27
-0,05%
DOLAR
EURO
49,02
0,94%
EURO
GRAM ALTIN
4895,83
0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
11182,96
1,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Emlak Katılım şubeleri cumartesi de çalışacak

Emlak Katılım şubeleri cumartesi de çalışacak

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman" şirketi, cumartesi günleri hizmet verecek.


Emlak Katılım şubeleri cumartesi de çalışacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçelere uygun taksitlerle ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuruda bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen talebi karşılamak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak üzere harekete geçen Emlak Katılım, çalışma takviminde değişikliğe gitti.

Emlak Katılım, yeni aldığı karara göre hafta içi 08.30-19.30, cumartesi günleri ise 10.00-18.30 saatleri arasında tüm şubelerini açarak, vatandaşlara tasarruf finansman alanında hizmet verecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL