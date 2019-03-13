Üniversiteler rotayı yabancı öğrenciye kırdı
Türkiye yabancı öğrenciler için giderek cazip hale geliyor.
Geçen yıl 125 bin öğrenci Türkiye’ye geldi.
Bedelli askerlik uygulaması nedeniyle yüksek lisans programlarına başvuruların düşmesi, üniversitelerin yabancı öğrencilere daha fazla yönelmesini getirdi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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