Üniversiteler rotayı yabancı öğrenciye kırdı

Mart 13, 2019 0 Yorum 85 Okunma
Üniversiteler rotayı yabancı öğrenciye kırdı

Türkiye yabancı öğrenciler için giderek cazip hale geliyor.

Geçen yıl 125 bin öğrenci Türkiye’ye geldi.

Bedelli askerlik uygulaması nedeniyle yüksek lisans programlarına başvuruların düşmesi, üniversitelerin yabancı öğrencilere daha fazla yönelmesini getirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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