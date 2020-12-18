Okullarda yüz eğitim ne kadar devam edecek? Okullarda ara tatil ne zaman? Ara tatil uzatıldı mı? soruları merak edilen konular arasındaydı. Milli Eğitim Bakanlığından ara tatille ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim 22 Ocak’a kadar devam edecek, yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak’a kadar devam edecek.” denildi.

Açıklamaya göre, bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

22 Ocak’tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.