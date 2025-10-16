Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl düzenli olarak sağlanan ortaöğrenim bursu, maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere önemli bir destek sunuyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermiş olup, öğrencilerin ve velilerin gözü artık sonuç duyurusuna çevrildi.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik sağlanan burs başvuruları, Ekim ayı ortalarında (15 Ekim 2025'te) tamamlanmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, genellikle başvuru sürecinin sona ermesinden 4 ila 6 hafta sonra değerlendirme sürecini tamamlayarak sonuçları duyurmaktadır.

Bu takvime göre, VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının Kasım ayının sonu veya Aralık ayının ilk haftası içerisinde açıklanması beklenmektedir.

Resmî tarih henüz paylaşılmamıştır. Sonuçlar yayımlandığında, duyurular VGM'nin resmî internet adresi olan www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ve velilerin bu adresi takip etmeleri gerekmektedir.

2025 VGM bursu ne kadar? Artacak mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere sağlanan eğitim yardımı miktarlarının, 2025-2026 eğitim yılı için ekonomik koşullara göre güncellenmesi ve artırılması beklenmektedir.

Geçen Yılki Burs Miktarları (2024-2025 Eğitim Yılı):

Ortaöğrenim (İlkokul, Ortaokul, Lise): Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim: Aylık 3 bin TL

Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim: Aylık 3 bin TL

2025-2026 Beklentisi:

Yeni dönemde, yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak bu rakamların üzerinde, daha yüksek bir burs miktarı belirlenmesi tahmin edilmektedir. Ancak, zamlı yeni miktar henüz resmî olarak açıklanmamıştır. Resmî duyurunun, burs sonuçlarının açıklandığı dönemde VGM tarafından yapılması beklenmektedir.