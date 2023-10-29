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Yarın okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 1 günlük tatile ilişkin açıklama yaptı.

29 Ekim 2023 | 22:33
Son Güncellenme: 29 Ekim 2023 | 23:02
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Yarın okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı'mızı Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 1 günlük tatile ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın okul öncesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere tüm Türkiye'nin, binlerce yıllık tarihinden aldığı ilhamla Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını, şanına yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün tatil edildiğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyet'imizin 100. yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet'in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."

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