YDS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 YDS sınav yeri öğrenme

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruyla birlikte, 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026-YDS/1 oturumu için sınav yerleri belirlendi ve giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar için artık geri sayım başlamış durumda.
YDS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilirler:
Erişim Adresi: ais.osym.gov.tr
Giriş Yöntemi: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifreniz (veya e-Devlet şifreniz) ile sisteme giriş yaparak belgenin çıktısını alabilirsiniz.
Belge Kontrolü: Belgenin üzerinde fotoğrafınızın net bir şekilde görünür olduğundan ve üzerinde herhangi bir not/karalama bulunmadığından emin olun.
"15 Dakika" Kuralı ve Sınav Saati
YDS oturumlarında ÖSYM'nin kapı kapanış saatleri konusunda oldukça katı bir uygulaması bulunmaktadır:
Sınav Başlama Saati: 10.15
Bina Kapı Kapanış Saati: 10.00
Hatırlatma: Saat 10.00’dan sonra gelen adaylar, her ne sebeple olursa olsun sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav yerinizi sınavdan en az bir gün önce gidip görmeniz ve ulaşım planınızı buna göre yapmanız tavsiye edilir.
Sınava Giderken Yanınızda Bulunması Gerekenler
Sınav salonuna giriş yapabilmeniz için şu iki belgenin yanınızda olması zorunludur:
Sınav Giriş Belgesi: Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı olması fark etmez.
Geçerli Kimlik Belgesi: Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı, geçerlilik süresi dolmamış Pasaport veya yeni kimlik kartı teslim alınana kadar geçerli olan "Geçici Kimlik Belgesi". (Sürücü belgesi, öğrenci kartı vb. belgeler geçerli kabul edilmemektedir.)
YDS Sınav Bilgileri
Soru Sayısı: 80 Soru (Çoktan seçmeli)
Sınav Süresi: 180 Dakika (3 Saat)
Bitiş Saati: 13.15
Sınavdan Çıkış Yasağı: Sınav süresinin ilk 135 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkmak yasaktır.