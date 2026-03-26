YDS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 YDS sınav yeri öğrenme

"15 Dakika" Kuralı ve Sınav Saati

YDS oturumlarında ÖSYM'nin kapı kapanış saatleri konusunda oldukça katı bir uygulaması bulunmaktadır:

Sınav Başlama Saati: 10.15

Bina Kapı Kapanış Saati: 10.00

Hatırlatma: Saat 10.00’dan sonra gelen adaylar, her ne sebeple olursa olsun sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav yerinizi sınavdan en az bir gün önce gidip görmeniz ve ulaşım planınızı buna göre yapmanız tavsiye edilir.