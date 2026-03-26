Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 desteği ödeme sorgulama ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 üretim yılı destekleme süreci kapsamında, üreticilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu yıl destek katsayılarında gidilen %27'lik artışla birlikte dekar başına ödeme tutarı 310 TL olarak belirlendi.

2026 Mart Mazot ve Gübre Desteği Ödeme Takvimi

Ödemeler, Ziraat Bankası üzerinden çiftçilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre şu plana göre gerçekleştirilmektedir:

T.C. Kimlik Son Hanesi 0, 2 ve 4 olanlar: 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla ödemelerini aldı.

T.C. Kimlik Son Hanesi 6 olanlar: 13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla hesaplarına aktarıldı.

T.C. Kimlik Son Hanesi 8 olanlar: 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla ödemeleri tamamlandı.