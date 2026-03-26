Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 desteği ödeme sorgulama ekranı

Bakan İbrahim Yumaklı'nın müjdesini verdiği 10 milyar 688 milyon liralık dev destek paketi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçiler için kritik bir kaynak oluşturuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 üretim yılı destekleme süreci kapsamında, üreticilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu yıl destek katsayılarında gidilen %27'lik artışla birlikte dekar başına ödeme tutarı 310 TL olarak belirlendi.
2026 Mart Mazot ve Gübre Desteği Ödeme Takvimi
Ödemeler, Ziraat Bankası üzerinden çiftçilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre şu plana göre gerçekleştirilmektedir:
T.C. Kimlik Son Hanesi 0, 2 ve 4 olanlar: 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla ödemelerini aldı.
T.C. Kimlik Son Hanesi 6 olanlar: 13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla hesaplarına aktarıldı.
T.C. Kimlik Son Hanesi 8 olanlar: 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla ödemeleri tamamlandı.
Şu an itibarıyla (26 Mart) tüm gruplar için ödeme süreci büyük oranda tamamlanmış durumdadır. Üreticiler, Mart ayı içinde toplamda 12,3 milyar TL'yi aşan tarımsal destekleme ödemesinden yararlanmış oldu.
Destek Sorgulama Yöntemleri
Desteğin hesabınıza geçip geçmediğini şu kanallardan anlık olarak kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "Tarımsal Destek Ödemeleri Sorgulama" ekranına girerek ÇKS kaydınıza dair tüm detayları görebilirsiniz.
Ziraat Mobil: Banka hesabınızdaki "Destekleme Ödemeleri" sekmesini kontrol edebilirsiniz.
Banka Kanalları: Ziraat Bankası ATM'leri ve şubeleri üzerinden bakiye kontrolü yapabilirsiniz.