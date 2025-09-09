YDS/2 ne zaman? YDS 2 başvuruları ne zaman yapılacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Türkiye'de yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşları başta olmak üzere, adayların yabancı dil bilgi seviyelerini ölçmek için yapılan merkezi bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından genellikle yılda iki kez (ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde) düzenleniyor. Yılda iki kez kez yapılan Yabancı dil sınavının ilki Mart ayında yapılmıştı.
YDS/2 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre 2025 YDS/2 sınavı başvuruları 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
2025 YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2025 YDS/2, 16 Kasım Pazar günü yapılacak.
YDS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-YDS/1 için adaylara önemli bir uyarı yapıldı. 10.15'te başlayacak olan sınav için adayların en geç 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. Bu nedenle, sınav salonlarına vaktinde ulaşmak büyük önem taşıyor.
Toplam 180 dakika sürecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda, ek süre kullanma hakkı olan engelli adaylara 30 dakika ilave zaman tanınacak.
Sınav, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli sorular içerirken, 15 farklı dilde ise her biri 8 sorudan oluşan açık uçlu çeviri soruları yer alacak. Adayların, sınav kurallarına uygun hareket ederek sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
YDS KİMLER İÇİN GEREKLİ?
YDS puanına en çok ihtiyaç duyulan durumlar şunlardır:
Akademik Kadrolar: Doçentlik başvurularında, doktora ve yüksek lisans programlarına girişte yabancı dil şartını karşılamak için.
Kamu Kurumları: A Grubu memur kadrolarına (uzman, denetçi, müfettiş vb.) atamalarda ve yurt dışı görevlendirmelerde.
Diğer Alanlar: Öğretim elemanı atamalarında ve bazı mesleki yeterlilik sınavlarında.