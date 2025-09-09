YDS/2 ne zaman? YDS 2 başvuruları ne zaman yapılacak?

YDS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-YDS/1 için adaylara önemli bir uyarı yapıldı. 10.15'te başlayacak olan sınav için adayların en geç 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. Bu nedenle, sınav salonlarına vaktinde ulaşmak büyük önem taşıyor.

Toplam 180 dakika sürecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda, ek süre kullanma hakkı olan engelli adaylara 30 dakika ilave zaman tanınacak.

Sınav, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli sorular içerirken, 15 farklı dilde ise her biri 8 sorudan oluşan açık uçlu çeviri soruları yer alacak. Adayların, sınav kurallarına uygun hareket ederek sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.