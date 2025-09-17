YKS ek tercih 2025 ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Ek tercih dönemi, ilk yerleştirmede istedikleri bölüme yerleşemeyen veya herhangi bir programa yerleşme şansı bulamayan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu süreçte boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapılabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuruyu bekliyor.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen veya kayıt yapmayan adayların merakla beklediği ek tercih dönemi için geri sayım başladı. Adaylar, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirmelerin tarihlerini öğrenmek istiyor.
ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ek tercih tarihlerinin belirlenmesinde geçtiğimiz yılın takvimi yol gösterici olabilir. 2024 yılında YKS yerleştirme sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanmasının ardından, ek yerleştirme kılavuzu 6 Eylül'de yayımlanmış ve ek tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu durum, 2025 yılı için de benzer bir takvim izlenebileceğini gösteriyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
YKS ek yerleştirme sürecinde adaylar için tercih süreci ve kuralları büyük önem taşıyor. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar, en fazla 24 üniversiteye tercihlerinde yer verebilecek.
Ek yerleştirmeden faydalanabilmek için adayların, 2025 YKS sınavında ilgili puan türlerinin hesaplanmış olması gerekiyor.
Tercih işlemleri, belirlenen tarihler arasında sadece online olarak yapılacak. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden tercihlerini bireysel olarak tamamlamaları gerekiyor.
Posta, faks, e-posta gibi yöntemlerle gönderilen tercih listeleri geçersiz sayılacak ve dikkate alınmayacaktır. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki bilgilere dikkat etmesi ve son tarihi kaçırmaması büyük önem taşıyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.
YKS ek tercih kılavuzunda adaylar 2 yıllık ön lisans programlarını ve 4 yıllık lisans programlarını görüntüleyebilecek. Adaylar kılavuzda yer alan koşul ve açıklamaları dikkate alarak tercihlerini yapacak.
Belirlenen şartları sağlamayan adaylar, tercih listelerinde ilgili üniversitelere yer veremeyecek. YKS tercih kılavuzunda ek tercih ücreti, boş kontenjanlar, taban puanlar yer alacak. YKS tek tercih döneminin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları kısa süre içerisinde açıklanacak ve adaylar üniversitelere kayıt yaptırarak eğitimlere katılabilecek.
2025 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, üniversiteye yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 785 bini geçti.
Toplam Aday Sayısı: Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan, 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanı hesaplandı.
Tercih Yapan Aday Sayısı: Belirlenen 840 bin kontenjana yerleşmek için 1 milyon 412 bin 734 aday tercih yaptı.
Yerleşen Aday Sayısı: Tercih yapan adaylardan toplam 785 bin 186'sı, örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programları dahilinde bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmeye hak kazandı.
Örgün Öğretim Kontenjanı: Yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşen aday sayısı 665 bin 54 oldu.
Boş Kontenjan Sayısı: Bu yerleştirmelerin ardından, 53 bin 338 toplam boş kontenjan kaldı. Bu kontenjanlar, ek yerleştirme sürecinde değerlendirilecek.