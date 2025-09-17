YKS ek tercih 2025 ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen veya kayıt yapmayan adayların merakla beklediği ek tercih dönemi için geri sayım başladı. Adaylar, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirmelerin tarihlerini öğrenmek istiyor.

ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ek tercih tarihlerinin belirlenmesinde geçtiğimiz yılın takvimi yol gösterici olabilir. 2024 yılında YKS yerleştirme sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanmasının ardından, ek yerleştirme kılavuzu 6 Eylül'de yayımlanmış ve ek tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu durum, 2025 yılı için de benzer bir takvim izlenebileceğini gösteriyor.