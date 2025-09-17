Ara tatil ne zaman? 2025 ilk ara tatil tatil hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açıldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından ders ziliyle birlikte yeni döneme başladı. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler şimdi de kasım ayında gerçekleşecek olan ilk ara tatilin tarihlerini merak ediyor.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Bu yılın ilk ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Bu kısa mola, akademik dönemin ilk yarısında öğrencilerin dinlenmesi ve yeni döneme daha hazır bir şekilde başlaması için önemli bir fırsat sunuyor.
MEB DİĞER TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi, öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl (sömestr) ve ikinci dönem ara tatil tarihlerini netleştirdi.
Yarıyıl (Sömestr) Tatili: Öğrenciler, 10 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından, ikinci dönem ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak.
İkinci Dönem Ara Tatili: Öğrenciler, bahar dönemi yorgunluğunu atmak için 16 Mart 2026 Pazartesi ve 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında ara tatile girecek.
Yaz Tatili: 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.
Zilsiz Okul Projesi Nedir? MEB'den Eğitime Yeni Yaklaşım
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde bireysel sorumluluğu ve içsel disiplini teşvik etmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor: Zilsiz Okul Projesi. Proje, geleneksel okul zillerinin yerine farklı yöntemlerle ders başlangıç ve bitiş saatlerinin belirlenmesini esas alıyor.
Bakanlığın geliştirdiği bu yeni yaklaşımla, öğrencilerin zamanı kendilerinin yönetme becerisini kazanması ve dış uyarılara bağımlılıklarının azaltılması hedefleniyor. Zillerin kaldırılmasıyla okul ortamının daha huzurlu ve odaklanmış bir hale getirilmesi de amaçlanıyor.
Proje kapsamında, ders saatleri artık zil sesleriyle değil, şu yöntemlerle duyurulacak:
Sözlü Hatırlatmalar: Sınıf içindeki öğrenci temsilcileri tarafından yapılan sözlü uyarılar.
Görsel Saatler: Okul koridorlarına yerleştirilen büyük saatler.
Pilot Uygulama ve Yürürlüğe Giriş Süreci
Zilsiz Okul Projesi, tüm okullarda zorunlu olmayacak. Sadece fiziki yapısı, öğrenci profili ve öğretmenlerin hazır olma durumu gibi kriterlere uyan okullarda pilot uygulama olarak başlatılacak. Özellikle büyük şehirlerdeki gürültü kirliliğini azaltma potansiyeli taşıyan projenin, kırsal bölgelerde daha kolay adapte edilebileceği öngörülüyor.
Proje, 18 Ağustos 2025'te hazırlanan ve 20 Ağustos'ta illere gönderilen resmi bir yazıyla yürürlüğe girdi. Genelgeye göre, okul müdürlerinin uygulamayı koordine etmesi, velilere ön bilgilendirme yapması ve öğretmenlere eğitim vermesi zorunlu kılındı. Sadece acil tahliye gibi zorunlu durumlarda zil sesi kullanılacak, ancak ses seviyesi düşük tutulacak.