Ara tatil ne zaman? 2025 ilk ara tatil tatil hangi tarihte?

Pilot Uygulama ve Yürürlüğe Giriş Süreci

Zilsiz Okul Projesi, tüm okullarda zorunlu olmayacak. Sadece fiziki yapısı, öğrenci profili ve öğretmenlerin hazır olma durumu gibi kriterlere uyan okullarda pilot uygulama olarak başlatılacak. Özellikle büyük şehirlerdeki gürültü kirliliğini azaltma potansiyeli taşıyan projenin, kırsal bölgelerde daha kolay adapte edilebileceği öngörülüyor.

Proje, 18 Ağustos 2025'te hazırlanan ve 20 Ağustos'ta illere gönderilen resmi bir yazıyla yürürlüğe girdi. Genelgeye göre, okul müdürlerinin uygulamayı koordine etmesi, velilere ön bilgilendirme yapması ve öğretmenlere eğitim vermesi zorunlu kılındı. Sadece acil tahliye gibi zorunlu durumlarda zil sesi kullanılacak, ancak ses seviyesi düşük tutulacak.