KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sonuç sorgulama sayfası

Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen memur adayları için büyük bir dönüm noktası olan KPSS Lisans sınavları tamamlandı. Adaylar, ter döktükleri sınavların ardından şimdi sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen memur adaylarının merakla beklediği KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Alan Bilgisi oturumları ile birlikte Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Yapılan duyuruya göre, KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınav sonuçları ile birlikte 10 Ekim tarihinde ilan edilecek.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sonuç bilgilerinde, adayların her bir test için verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte hesaplanan KPSS puanları da yer alacak. Bu bilgiler, adayların performanslarını detaylı bir şekilde görmelerini sağlayacak.
KPSS sınavına katılan adaylar için sınav soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar, sınav performanslarını değerlendirmek için soru kitapçıklarının tamamına ulaşabiliyor.
Kitapçıklara Nasıl Erişilir?
Adres: Adaylar, soru kitapçıklarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) web sitesi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilirler.
Giriş: Sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapılması gerekiyor.
Son Tarih: Soru kitapçıkları, 14 Eylül 2025 saat 16.00 itibarıyla erişime açıldı ve 24 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar erişime açık kalacak.
Bu süre zarfında adaylar, sınavda işaretledikleri cevapları kontrol ederek doğru ve yanlış sayılarını görebilir ve sınav sonuçlarına yönelik bir ön değerlendirme yapabilirler.