KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sonuç sorgulama sayfası

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sonuç bilgilerinde, adayların her bir test için verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte hesaplanan KPSS puanları da yer alacak. Bu bilgiler, adayların performanslarını detaylı bir şekilde görmelerini sağlayacak.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN