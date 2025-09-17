Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD'nin en çok satan elektrikli hatchback modeli olan BYD DOLPHIN ile lüks segmentte konumlanan YANGWANG U8 ve U9, festivalde ziyaretçilere tanıtıldı. BYD'nin geliştirdiği Blade Batarya, e4 Platform, CTB ve CTC teknolojileri ile DiSus Akıllı Gövde Kontrol Sistemi de özel stant alanında sergilendi.
1 3 MODEL SERGİLENDİ
TEKNOFEST katılımcıları, YANGWANG U9'u ve karada olduğu kadar suda da hareket edebilen, 360 derece Tank Dönüşü özelliğiyle öne çıkan YANGWANG U8'i yakından inceleme imkanı buldu.
2 U8
Açıklamaya göre BYD'nin lüks markası YANGWANG'ın ilk seri üretim modeli U8, off-road kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Tank Dönüşü özelliğiyle 360 derece kendi etrafında dönebilen araç, yüzme kabiliyetiyle su üzerinde de ilerleyebiliyor. 1196 PS güç üreten U8, 0'dan 100 kilometre saat hıza 3,6 saniyede çıkıyor ve 1000 kilometreye kadar menzil sunuyor.
3 U9
BYD'nin elektrikli süper spor otomobili U9, 1305 PS güç ve 1680 Nm tork üreten dört bağımsız motoruyla 0'dan 100 kilometre saat hıza 2,3 saniyede ulaşıyor. 80 kWh Blade Batarya ile 450 kilometre menzil vadeden model, ultra hızlı şarj desteğiyle 10 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.
4 Türkiye pazarına gelecekler mi?
YANGWANG U8 ve U9 modellerini şu an için Avrupa homologasyonu bulunmadığı için Türkiye pazarında kısa vadede satışa sunulmaları planlanmıyor.
5 Türk tüketicinin hızlı adaptasyon yeteneği var
Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'in ülkenin özellikle havacılık ve savunma sanayi alanında ulaştığı noktayı gösteren son derece değerli bir organizasyon olduğunun altını çizerek, ayrıca, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini destekleyerek, ülkenin geleceğine de katkı sunduğunu aktardı.
Teknoloji ve inovasyona değer veren BYD'nin, kendini sürekli gelişime adamış küresel bir teknoloji markası olduğuna dikkati çeken Ergun, "120 bini aşkın AR-GE mühendisiyle her gün ortalama 40 patent başvurusu gerçekleştiren şirket, bataryadan elektrikli motorlara, süspansiyon sistemlerinden akıllı sürüş teknolojilerine kadar birçok devrim niteliğindeki teknolojiyi otomotiv dünyasına kazandırıyor." ifadelerini kullandı.
Ergun, Türk tüketicisinin, yeni teknolojilere olan ilgisi ve hızlı adaptasyon yeteneğiyle öne çıktığını kaydederek, kendilerinin de BYD Türkiye olarak, 7 farklı modelden oluşan geniş ürün yelpazesiyle en son teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturduklarını anlattı.