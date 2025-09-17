Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'in ülkenin özellikle havacılık ve savunma sanayi alanında ulaştığı noktayı gösteren son derece değerli bir organizasyon olduğunun altını çizerek, ayrıca, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini destekleyerek, ülkenin geleceğine de katkı sunduğunu aktardı.

Teknoloji ve inovasyona değer veren BYD'nin, kendini sürekli gelişime adamış küresel bir teknoloji markası olduğuna dikkati çeken Ergun, "120 bini aşkın AR-GE mühendisiyle her gün ortalama 40 patent başvurusu gerçekleştiren şirket, bataryadan elektrikli motorlara, süspansiyon sistemlerinden akıllı sürüş teknolojilerine kadar birçok devrim niteliğindeki teknolojiyi otomotiv dünyasına kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Ergun, Türk tüketicisinin, yeni teknolojilere olan ilgisi ve hızlı adaptasyon yeteneğiyle öne çıktığını kaydederek, kendilerinin de BYD Türkiye olarak, 7 farklı modelden oluşan geniş ürün yelpazesiyle en son teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturduklarını anlattı.

