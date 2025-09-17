42 ülkeden geçtiler, 43. ülke Türkiye oldu

Ocak ayında ABD'den yola çıkan ikili, Tesla Cybertruck ile Güney Amerika ve Avrupa kıtalarını geçtikten sonra Türkiye'ye ulaştı. Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki "elektrikli araçla en çok ülke gezen kişiler" unvanını almak için yola çıkan gezginler, şu ana kadar 43 ülke gezerek mevcut rekoru geride bıraktı.



