42 ülkeden geçtiler, 43. ülke Türkiye oldu

Rekor kırmak için ABD'den yola çıkmışlardı...


Son Güncellenme:
42 ülkeden geçtiler, 43. ülke Türkiye oldu

Tesla Cybertruck ile dünya turuna çıkan Şilili Alan Wurman ve Norveçli Eivind Gronning, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 80 ülke gezmeyi hedefliyor. Türkiye'ye gelen gezginlerin ilk durağı İstanbul Havalimanı civarındaki Arnavutköy oldu. İşte anlattıkları: 

1 43. ülke Türkiye oldu

43. ülke Türkiye oldu

Ocak ayında ABD'den yola çıkan ikili, Tesla Cybertruck ile Güney Amerika ve Avrupa kıtalarını geçtikten sonra Türkiye'ye ulaştı. Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki "elektrikli araçla en çok ülke gezen kişiler" unvanını almak için yola çıkan gezginler, şu ana kadar 43 ülke gezerek mevcut rekoru geride bıraktı.


 

2 "Doğubeyazıt'tan İran'a geçiş yapacağız"

"Doğubeyazıt'tan İran'a geçiş yapacağız"

Yolculuk planlarını anlatan Alan Wurman, "Amacımız elektrikli araçla mümkün olduğunca çok ülke gezmek ve Guinness rekorunu kırmak. ABD'den başladık, Güney Amerika'yı geçtik, Avrupa'yı dolaştık. Şimdi Türkiye'deyiz. İlk durağımız İstanbul Havalimanı civarında merak ettiğimiz Arnavutköy oldu. Bundan sonra Ankara, Nevşehir, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır ve Erzurum'a gideceğiz. Planlarımıza göre Doğubeyazıt'tan İran'a geçiş yapacağız" dedi.

3 Rekor için başvuracağız

Rekor için başvuracağız

Norveçli Eivind Gronning ise, "Şu an zaten mevcut rekoru kırmış durumdayız ama hedefimiz 80 ülkeyi tamamlamak. Türkiye bizim 43. ülkemiz oldu. Önümüzdeki yıl yolculuğumuzu tamamlayıp Guinness'e başvuracağız" diye konuştu.

4 Beşiktaş atkısı hediye edildi

Beşiktaş atkısı hediye edildi

İkilinin dünya turu sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.
 

Öte yandan İstanbul'daki turlarında vatandaşlar tarafından ilgi gören gezginlere Beşiktaş atkısı hediye edildi ve Türk Yemekleri ikram edildi.
