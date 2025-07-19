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YKS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! İşte 2025 YKS cevap anahtarı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah açıklandı. ÖSYM, sınavın soruları ile cevap anahtarlarını internet adresinden yayımladı.

19 Temmuz 2025 | 11:13
YKS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! İşte 2025 YKS cevap anahtarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 21-22 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçları açıklanmıştı. Bunun hemen ardından 2025 YKS soruları ve cevap anahtarı da erişime açıldı.

2025 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek. 

CEVAP KAĞIDI SORGU SAYFASI

Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek. 

TYT VE AYT CEVAP ANAHTARLARI

 YABANCI DİL TESTİ CEVAP ANAHTARLARI

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